 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street s'enfonce, les craintes de hausse des taux s'intensifient
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 21:07

Les marchés américains ont terminé la séance de vendredi en nette baisse, pénalisés par le repli marqué des grandes valeurs technologiques et par un contexte géopolitique toujours plus tendu au Moyen-Orient.La prolongation du conflit, désormais entré dans sa quatrième semaine, nourrit les inquiétudes des investisseurs. La perspective d'un regain d'inflation, combinée à celle d'un durcissement de la politique monétaire, pèse sur le sentiment de marché. Dans ce climat, le S&P 500 a reculé de 1,51% à 6 506,6 points. Le Dow Jones a cédé 0,97% pour s'établir à 45 574,9 points, tandis que le Nasdaq 100 a chuté de 1,88% à 23 898,1 points.

Sur le terrain, aucun signe d'accalmie ne se profile. L'armée américaine a déployé un navire d'assaut accompagné de milliers de Marines dans la région. De son côté, le nouveau guide suprême iranien a salué "l'unité" et la "résistance" du pays, illustrant la fermeté du discours de Téhéran.

Dans ce contexte incertain, les grandes capitalisations ont toutes évolué dans le rouge. Nvidia et Tesla ont perdu près de 3%, tandis qu'Alphabet, Microsoft et Meta Platforms ont reculé d'environ 2%.

Le spectre d'un resserrement monétaire

Les anticipations de marché évoluent également. Selon l'outil FedWatch du CME, les investisseurs envisagent désormais plus probable une hausse des taux d'intérêt qu'une baisse d'ici la fin de l'année 2026, un changement notable qui contribue à la pression sur les actifs risqués.

Sur le front des entreprises, Super Micro Computer s'est effondré de 33,3% après l'inculpation de trois personnes liées au groupe, accusées d'avoir orchestré la contrebande d'au moins 2,5 milliards de dollars de technologies vers la Chine. À l'inverse, son concurrent Dell a progressé de 1%.

Enfin, FedEx, souvent considéré comme un baromètre de l'activité économique mondiale, a relevé ses prévisions et assuré que la demande restait stable malgré les tensions géopolitiques. Le titre a ainsi terminé en hausse de 0,6%.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank