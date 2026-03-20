Wall Street s'enfonce, les craintes de hausse des taux s'intensifient
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 21:07
Sur le terrain, aucun signe d'accalmie ne se profile. L'armée américaine a déployé un navire d'assaut accompagné de milliers de Marines dans la région. De son côté, le nouveau guide suprême iranien a salué "l'unité" et la "résistance" du pays, illustrant la fermeté du discours de Téhéran.
Dans ce contexte incertain, les grandes capitalisations ont toutes évolué dans le rouge. Nvidia et Tesla ont perdu près de 3%, tandis qu'Alphabet, Microsoft et Meta Platforms ont reculé d'environ 2%.
Le spectre d'un resserrement monétaire
Les anticipations de marché évoluent également. Selon l'outil FedWatch du CME, les investisseurs envisagent désormais plus probable une hausse des taux d'intérêt qu'une baisse d'ici la fin de l'année 2026, un changement notable qui contribue à la pression sur les actifs risqués.
Sur le front des entreprises, Super Micro Computer s'est effondré de 33,3% après l'inculpation de trois personnes liées au groupe, accusées d'avoir orchestré la contrebande d'au moins 2,5 milliards de dollars de technologies vers la Chine. À l'inverse, son concurrent Dell a progressé de 1%.
Enfin, FedEx, souvent considéré comme un baromètre de l'activité économique mondiale, a relevé ses prévisions et assuré que la demande restait stable malgré les tensions géopolitiques. Le titre a ainsi terminé en hausse de 0,6%.
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