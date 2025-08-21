Wall Street s'effondre alors que les marchés attendent les orientations de Jerome Powell de la Fed

Les indices boursiers américains chutent; le S&P 500 subit la plus forte baisse ~0,4

Les biens de consommation de base sont le secteur le plus faible du S&P; l'énergie est en tête des gains

Les demandes d'allocations chômage aux Etats-Unis atteignent leur niveau le plus élevé depuis juin

Le STOXX 600 reste stable

Hausse du dollar et du pétrole brut; baisse du bitcoin >1,5 %, baisse de l'or

Le rendement du Trésor américain à 10 ans augmente de ~4,34%

21 août - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse .

WALL STREET S'EFFONDRE ALORS QUE LES MARCHÉS ATTENDENT LES ORIENTATIONS DE JEROME POWELL DE LA FED

Les actions de Wall Street ont reculé jeudi sur fond de prudence à l'approche des propos du président de la Réserve fédérale Jerome Powell vendredi, les investisseurs n'étant pas certains de la position du plus haut responsable de la banque centrale américaine sur la future politique monétaire, en particulier dans le contexte de la récente faiblesse du marché de l'emploi.

Le Nasdaq composite a poursuivi sa chute pour la troisième séance consécutive, perdant 2,4 %. Il s'agit de la plus forte perte sur trois jours depuis avril.

Sur le S&P 500, neuf des onze secteurs ont terminé la journée dans le rouge, les biens de consommation de base étant ceux qui ont le plus reculé (1,2 %).

Le géant de la distribution Walmart WMT.N a baissé de 4,6 % après avoir manqué les estimations de bénéfices trimestriels et signalé des coûts plus élevés dus aux droits de douane. Toutefois, elle a augmenté ses ventes et ses bénéfices pour l'année fiscale, grâce à une forte demande de la part des consommateurs de tous les niveaux de revenus.

La chute des valeurs technologiques en début de semaine a fait perdre un peu de son élan, même si Nvidia NVDA.O , Meta

META.O , Amazon.com AMZN.O et Advanced Micro Devices AMD.O sont restés plus faibles.

"Les inquiétudes sur ce qui va transpirer demain à Jackson Hole pèsent certainement un peu sur l'appétit pour le risque avec le discours du président Powell", a déclaré Adam Turnquist, stratège technique en chef chez LPL Financial. "Il pourrait y avoir un selloff décent si nous avons un événement plus hawkish que prévu."

Avant l'événement de la Fed à Jackson Hole, dans le Wyoming, les traders ont réduit les chances d'une réduction des taux en septembre à 74 %, contre 92 % il y a une semaine, selon FedWatch de la CME.

Voici l'instantané de clôture des marchés financiers:

(Gertrude Chavez-Dreyfuss, Carolina Mandl)

