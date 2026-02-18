 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street retrouve de la vigueur avant les Minutes de la Fed
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 17:08

Les marchés actions américains s'affichent dans le vert, soutenus par l'apaisement des inquiétudes liées à l'IA. Le Dow Jones s'adjuge 0,55% à 49 803 points et le Nasdaq 1,10% à 22 827 points.

Les intervenants assistent à un regain de confiance à Wall Street après la récente volatilité observée sur le compartiment technologique.

Sur le front des valeurs, Nvidia gagne environ 2% après un accord élargi avec Meta, qui intégrera des millions de processeurs d'IA, dont Blackwell et la future architecture Vera Rubin, dans ses centres de données, confortant la position du groupe dans les infrastructures d'IA.

Moderna s'adjuge plus de 6% après que la FDA a décidé d'examiner à nouveau son vaccin contre la grippe, revenant sur sa décision initiale de rejet.

Analog Devices gagne 3,2% après avoir publié des prévisions de résultats supérieures aux attentes pour son deuxième trimestre .L'achoppement des négociations entre Téhéran et Washington relance le secteur de la défense, des deux côtés de l'Atlantique.

Au chapitre macroéconomique, les investisseurs attendent ce soir la publication des minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale. Les marchés monétaires continuent d'anticiper au moins deux baisses de taux cette année, même si plusieurs responsables, dont Michael Barr, appellent à la prudence tant que le reflux de l'inflation ne sera pas jugé suffisamment solide.

Ce mercredi, la production industrielle américaine a progressé de 0,7% en janvier, après une hausse de 0,2% en décembre, alors que le consensus tablait sur 0,4%. Le taux d'utilisation des capacités de production s'établit à 76,2%, contre 76,6 % attendu, après 75,7% le mois précédent. Attendues en baisse de 2% selon le consensus, les commandes de biens durables aux Etats-Unis n'ont diminué que de 1,4% au mois de décembre 2025, après une augmentation de 5,4% le mois précédent, selon les données du Département du Commerce.

L'indice PCE américain, mesure particulièrement surveillée par la Fed, sera publié ce vendredi.

Banques centrales
FED
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank