Wall Street: reprend 1%, baisse du $ +'stats' plus positives

(CercleFinance.com) - Les indices US sont restés à l'équilibre -ou en hausse millimétrique- jusqu'à la mi-séance (19H45), puis les acheteurs ont repris la main estimant que les 'stats' du jour étaient plutôt prometteuses tandis que Trump pourrait mettre de l'eau dans son vin en matière de 'tarifs' avec le Canada et le Mexique (c'est sa façon habituelle de procéder).

La forte baisse du Dollar (-1,3% en moyenne et -1,6% face à l'Euro, et -3,7% depuis lundi) redonne aussi de l'oxygène aux valeurs exportatrices US.



Le Dow Jones reprend +1,15%, le S&P500 +1,1%, le Nasdaq 1,50%... et le Russell-2000, une fois de plus finit à la traine avec à peine 1% de hausse.



Peut-être aurait-il fallu commencer par cet autre élément qui est venu se greffer sur le déroulé des échanges à Wall Street en soirée : la perspective d'une relance massive par la dette en Europe (un peu à la manière de la crise du Covid).

Et ce même mot d'ordre : à situation exceptionnelle, endettement exceptionnel, avec la reprise des montants suggérés par Mario Draghi il y a déjà 1 an, à savoir 800MdsE.



C'est juste l'affectation de ces sommes qui changerait un peu : au lieu d'un gros effort portant sur l'IA et les entreprises en difficulté (celles qui souffrent des prix énergétiques élevés et qui sont concurrencées par la Chine notamment), il s'agirait cette fois d'investir massivement dans la défense et le matériel militaire.



Quel que soit l'axe de la relance, cela conduit les investisseurs à revoir les perspectives de croissance mondiales à la hausse : les Etats Unis sont et resteront un gros fournisseur de matériel militaire pour l'Europe (guerre électronique, systèmes d'armes et munitions).



Lors de son discours de politique générale devant le Congrès, Trump a confirmé son intention de poursuivre sa politique de sanctions contre les partenaires commerciaux du pays, tout en reconnaissant que ces mesures risquaient de provoquer 'quelques perturbations'.



Côté chiffres US, les commandes à l'industrie des Etats-Unis ont augmenté de 1,7% entre décembre et janvier, rapporte le Département du Commerce (après un repli de 0,6% entre novembre et décembre).



Par ailleurs, après une hausse de 0,6% entre novembre et décembre, les livraisons de l'industrie américaine ressortent à +0,4% entre décembre et janvier, une tendance haussière qui se prolonge pour un 3e mois d'affilée.



La croissance du secteur américain des services a accéléré en février, soutenue notamment par une hausse des nouvelles commandes, montrent mercredi les résultats de l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) réalisée auprès des directeurs d'achats.



L'indice ISM non-manufacturier compilé par l'association professionnelle est ressorti à 53,5 le mois dernier contre 52,8 en janvier, alors que les économistes l'attendaient autour de 53.



L'indice des nouveaux contrats s'est amélioré à 52,2, contre 51,3 le mois précédent, tout comme celui de l'emploi qui a progressé à 53,9 après 52,3 en janvier.

La composante des prix payés s'est quant à elle accrue à 62,6, à comparer avec 60,4 un mois plut tôt.

Enfin, le secteur privé aux Etats-Unis n'a créé que +77.000 emplois en février, un chiffre nettement inférieur aux attentes, selon l'enquête mensuelle publiée mercredi par ADP.



Les économistes s'attendaient en moyenne à 130.000 créations de postes dans le privé le mois dernier (chiffre révisé de +183 à +186.000).



Côté obligataire, avec le retour du 'risk-on', les T-Bonds US se retendent de +7Pts vers 4,260%... un écart sans commune mesure avec les Bunds et les BTP italiens avec +30 à +32Pts de base.

Enfin, peu après la clôture, l'éditeur de logiciels de gestion des 'datas' MongoDB dévissait de -18% avec une prévision de chiffre d'affaires à '1 chiffre' en 2025, bien inférieure aux attentes de Wall Street.







