Wall Street : repli moyen de -1,6%, tous les supports lâchent prise
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 22:55
Le S&P 500 perd -1,5%, à 6.672 (le palier des 6.700 est enfoncé pour la première fois depuis le 1er décembre, la MM200 gravite 100Pts plus bas).
Le Nasdaq-100 décroche de -1,75%, à 24.530 et c'est sa plus mauvais clôture depuis le 21 novembre dernier (le plancher du 5 février est enfoncé, il ne s'en faut plus que de -1% pour valider la cassure de la MM200 qui gravite vers 24.300, cela ne s'est plus jamais produit depuis le 5 mars 2025).
La lourdeur a été particulièrement marquée sur Intel avec -5,7%, Idexx Lab -4,9% et les "7 fantastiques" ne sont pas épargnées avec Nvidia -1,6%, Alphabet et Broadcom -1,7%, Apple -1,9%, Meta -2,55%.
Signe incontestable de nervosité, le "VIX" grimpe de 12% vers 27, un niveau testé lors de 2 précédents épisodes baissiers, les 17 octobre et 20/21 novembre dernier.
Ce qui reste le plus préoccupant, c'est la dégradation de l'obligataire avec une hausse de 5 points du "10 ans" US vers 4,256%, de 1,5 point du "30 ans" vers 4,871% (une adjudication vient de se placer à 4,87% contre 4,75% la semaine précédente)... mais ce qui apparait préoccupant, ce sont surtout les 10 points du "2 ans" vers 3,736%, son pire niveau depuis le 25 août 2025.
Difficile d'attribuer la tension du "2 ans" américain à autre chose qu'un baril de WTI à 96,5/97 USD car il n'y a pas de mauvaises surprises du côté des statistiques du jour : le déficit commercial des Etats-Unis s'est fortement contracté (-25%) vers 54,5 MdsUSD en janvier, à comparer à 72,9 Mds$ le mois précédent (le consensus tablait sur une baisse de 10% autour de -66 Mds$).
Cette évolution favorable du déficit d'un mois sur l'autre résulte d'un bond de 5,5% des exportations de biens et services, à 302 Mds$, ainsi que d'un tassement de 0,7% des importations à 356,6 Mds$.
Toujours pour le mois de janvier, les mises en chantier ont bondi de 7,2%, pour s'établir à 1,487 million d'unités, nettement mieux que les attentes qui étaient de 1,340 million. En revanche, le nombre de permis de construire a reculé de 5,4% à 1,376 million unités, en dessous des prévisions de 1,420 million.
Enfin, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont complètement neutres : elles se sont établies à 213 000 la semaine dernière, contre 214 000 attendues et après 214 000 (révisé de 213 000) la semaine précédente.
Les tensions sur les cours de l'or noir restent vives. Lebaril de brut WTI a clôturé en hausse de 9,7% à New York, à 95,73 dollars le baril, et le Brent a progressé de 9,2% à 100,46 dollars le baril.
"L'approvisionnement en pétrole diminue chaque jour, les capacités de réacheminement sont limitées et les réserves stratégiques de pétrole ne peuvent amortir le choc que temporairement", commentent les gérants d'Allianz Global Investors.
C'est cette même thématique qui provoque une hausse de 4 points du "10 ans" US vers 4,245%, de 1,5 point du "30 ans" vers 4,872% (une adjudication vient de se placer à 4,87% contre 4,75% la semaine précédente)... mais ce qui apparait préoccupant, ce sont surtout les 8 points du "2 ans" vers 3,716%, son pire niveau depuis le 25 août 2025.
Difficile de mettre la tension du "2 ans" américain sur autre chose qu'un baril de WTI à 94/95 USD car il n'y a pas de mauvaises surprises du côté des statistiques du jour : le déficit commercial des Etats-Unis s'est fortement contracté (-25%) vers 54,5 MdsUSD en janvier, à comparer à 72,9 MdsUSD le mois précédent (le consensus tablait sur une baisse de 10% autour de -66 MdsUSD).
Cette évolution favorable du déficit d'un mois sur l'autre résulte d'un bond de 5,5% des exportations de biens et services, à 302 MdsUSD, ainsi que d'un tassement de 0,7% des importations à 356,6 MdsUSD.
Toujours pour le mois de janvier, les mises en chantier ont bondi de 7,2%, pour s'établir à 1,487 million d'unités, nettement mieux que les attentes qui étaient de 1,340 million. En revanche, le nombre de permis de construire a reculé de 5,4% à 1,376 million unités, en dessous des prévisions de 1,420 million.
A lire aussi
-
Des frappes israéliennes ont de nouveau visé jeudi le Liban, dont le coeur de Beyrouth, ont constaté des journalistes de l'AFP, Israël menaçant de "prendre des territoires". La guerre a fait depuis le 2 mars plus de 687 morts, dont 98 enfants, et déplacé plus de ... Lire la suite
-
Voici les dernières évolutions économiques mondiales, jeudi vers 21H45 GMT, au 13e jour de la guerre au Moyen-Orient: Pétrole: le baril de Brent au-dessus de 100 dollars Le baril de Brent, référence internationale pour le pétrole, a terminé la séance au-delà de ... Lire la suite
-
Un individu est mort jeudi après avoir attaqué une synagogue de West Bloomfield, dans la banlieue de Détroit dans le Michigan (nord des Etats-Unis), blessant un agent de sécurité. Son décès a été annoncé par le shérif du comté d'Oakland, Michael Bouchard. Le blessé ... Lire la suite
-
Le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a promis jeudi de venger les attaques américaines et israéliennes et de maintenir la pression sur le détroit d'Ormuz, accélérant la flambée des cours du pétrole. Dans la soirée, l'armée israélienne a annoncé mener ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer