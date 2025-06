Wall Street repart de l'avant grâce au net repli des taux longs

(AOF) - Les marchés américains sont désormais bien orientés, soutenus par la baisse des taux longs. Michelle Bowman, vice-président de la Fed, a déclaré qu’elle était prête à assouplir les taux d'intérêt dès le mois prochain si les pressions inflationnistes restent contenues. Ces commentaires ont relégué au second plan les inquiétudes à propos de la situation au Proche-Orient alimentées par les attaques américaines sur les sites nucléaires iraniens. Vers 17h40, le Dow Jones gagne 0,26% à 42 314,98 points tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,43% à 19530,22 points.

Tesla se distingue et signe l’une des meilleures performances du S&P 500 avec un gain de 9,92 %, à 354,11 dollars. Les investisseurs saluent le lancement des robot-taxis promis par Elon Musk depuis des années. Le lancement a été effectué dans la ville d’Austin dans l’État du Texas avec toutefois deux bémols : le premier c’est l’échelle de ce lancement, car seulement un nombre limité de véhicules étaient autorisés à rouler. Le second bémol est que ces robot-taxis roulaient pour la plupart avec une personne à l’avant jouant le rôle de " moniteur de sécurité ".

Les chiffres économiques du jour

La croissance du secteur privé a moins ralenti qu'anticipé en juin aux États-Unis, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte le secteur manufacturier et celui des services, est passé de 53 à 52,8 entre mai et juin. Il était attendu à 52,2. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 53,7 à 53,1 entre mai et juin. Il était attendu à 52,9. Le PMI pour le secteur manufacturier est resté stable à 52 et il était attendu à 51,1.

Les ventes de logements anciens ont atteint 4,03 millions d'unités en rythme annuel en mai aux États-Unis. Elles sont supérieures aux attentes (3,96 millions d'unités) et à celles d'avril : 4 millions.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Apple

Apple aurait mené des discussions internes à propos de l'acquisition de Perplexity AI, une startup d'intelligence artificielle, concurrent de ChatGPT, affirme Bloomberg. Une telle acquisition pourrait donner un coup d'accélération aux ambitions d'Apple dans les applications d'intelligence artificielle. Perplexity a été valorisée à 14 milliards de dollars lors d'un tour de table récent. Si cette opération était réalisée, il s'agirait de la plus importante opération de croissance externe d'Apple.

Bank of New York Mellon

La semaine dernière, Bank of New York Mellon a contacté Northern Trust pour lui faire part de son intérêt pour une fusion, ont indiqué des personnes au fait du dossier au Wall Street Journal. Les directeurs généraux des deux banques auraient eu au moins une conversation, selon ces personnes, bien que les entreprises n'aient pas discuté d'une offre spécifique. Bank of New York Mellon réfléchit aux prochaines étapes, qui pourraient inclure un retour vers Northern Trust avec une offre formelle.

Eli Lilly

Eli Lilly a publié les résultats de trois essais cliniques de phase 3 destinés à évaluer l’innocuité et l’efficacité de l’insuline Efsitora alfa, administrée une fois par semaine chez des adultes atteints de diabète de type 2 ayant déjà utilisé de l’insuline basale quotidienne et/ou de l’insuline prandiale. Dans chacun des essais, le produit d’Eli Lilly a atteint son principal critère d’évaluation, à savoir : une réduction non inférieure de la mesure du taux de glucose par rapport à une insuline basale quotidienne.

Newscorp

Le conglomérat des médias Newscporp a fait savoir via un communiqué qu'il prolongeait le contrat de son directeur général Robert Thomson, qui restera ainsi à la tête de l'entreprise jusqu'en juin 2030. Thomson a été nommé directeur général de News Corp, la maison-mère du Wall Street Journal, Dow Jones, et de l'éditeur de livres HarperCollins, en juin 2013.

Tesla

Tesla a lancé ce dimanche ses robot-taxis dans la ville d’Austin au Texas. Ce lancement, à petite échelle car un nombre limité de véhicules était autorisé à rouler, semble avoir été un succès. Les essais ont toutefois été réalisés avec une personne à l’avant du véhicule jouant le rôle de " moniteur de sécurité ". Elon Musk a salué ce lancement en félicitant les équipes pour qui il s’agit " d’une décennie de travail acharné " selon le chef d’entreprise.

Walmart

Walmart a donné son feu vert pour verser 10 millions de dollars après une plainte civile de la Federal Trade Commission des États-Unis. Comme le précise Reuters, la FTC accuse le géant américain de la distribution d'avoir ignoré des signaux d'alerte indiquant que des fraudeurs utilisaient ses services de transferts d'argent pour escroquer des consommateurs à hauteur de centaines de millions de dollars.