Wall Street repart à la hausse grâce aux technologiques
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 15:18
Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,3% pour le Dow Jones, de 0,6% pour le S&P 500 et de 1% pour le Nasdaq.
Sans surprise, la Fed a réduit ses taux directeurs d'un quart de point mercredi au terme de sa réunion de politique monétaire, mais a surtout ouvert la voie à deux nouvelles baisses de taux d'ici la fin de l'année, en réponse à un marché de l'emploi de plus en plus incertain et à une meilleure maîtrise de l'inflation.
Les marchés d'actions américains devraient par ailleurs saluer l'investissement de cinq milliards de dollars officialisé ce matin par Nvidia dans Intel, une bonne nouvelle pour le fabricant de processeurs en difficultés et pour la compétitivité du secteur technologique américain en général.
Ces perspectives encourageantes s'ajoutent à l'attrait que présentent déjà les valeurs de la tech, censées bénéficier d'un environnement de taux plus bas via la réduction du loyer du crédit - qui pousse les entreprises à investir dans des projets motivés par l'IA - et les investisseurs à aller chercher du rendement vers les titres de croissance.
'C'est vrai qu'avec un PER 2026 de 23x, le S&P 500 peut sembler cher payé à l'heure actuelle', reconnaît Seth Basham, stratège chez Wedbush.
'Mais avec les bienfaits liés aux baisses de taux et à l'amélioration de la productivité générée par l'IA, nous continuons de voir des opportunités sur ce marché qui se caractérise par une forte volatilité et des opérations de 'stock picking'', ajoute-t-il.
Au chapitre économique, l'indice 'Philly Fed' mesurant l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie s'est vivement redressé en septembre, en remontant de -0,3 en août à +23,2 ce mois-ci, son plus haut niveau depuis janvier.
Le Département du Travail a par ailleurs avoir enregistré 231.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis lors de la semaine du 8 septembre, un chiffre en repli de 33.000 par rapport à la semaine précédente.
Les investisseurs attendent maintenant de prendre connaissance des indicateurs avancés du Conference Board, qui paraîtront peu après l'ouverture.
Les rendements des Treasuries remontent malgré la perspective de voir les taux encore baisser d'ici à la fin de l'année, à la suite des déclarations de la Fed et de son président Jerome Powell.
Le rendement à dix ans repasser au-delà de 4,09% alors qu'il avait enfoncé le seuil des 4% hier suite aux annonces de la banque centrale.
Le dollar repart lui aussi à la hausse bien que la Fed ait laissé entendre que ses taux pourraient encore baisser dans les mois à venir. L'euro revient ainsi en direction de 1,1785 face au billet vert.
Les cours du pétrole se redressent timidement sur le NYMEX alors que les stocks de brut américains ont baissé plus que prévu la semaine dernière, ce qui permet au WTI d'avancer de 0,2% à près de 64,2 dollars.
