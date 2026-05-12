 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street recule, minée par la faiblesse de la tech
information fournie par AFP 12/05/2026 à 22:34

Wall Street à New York ( AFP / ANGELA WEISS )

Wall Street à New York ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a terminé orientée à la baisse mardi, tirée vers le bas par un passage à vide du secteur technologique et l'absence de bonnes nouvelles sur le front de l'inflation et des évènements géopolitiques.

L'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - a perdu 0,71% et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,16%. Seul le Dow Jones est parvenu à rester dans le vert (+0,11%).

Les spécialistes des semi-conducteurs, un secteur lié à l'intelligence artificielle (IA) qui a dynamisé le marché ces dernières semaines, ont connu une mauvaise séance.

Micron a lâché 3,61%, Intel a chuté de 6,82%, Broadcom a cédé 2,13% et Qualcomm a dévissé de 11,46%.

Ce recul s'explique "sans doute en raison d'un léger mouvement de prise de bénéfices après leur extraordinaire progression depuis la fin mars", a relevé David Morrison, de Trade Nation.

En l'espace d'un mois et demi, le prix de l'action Intel a été multiplié par plus de deux, tout comme celui de Micron.

Malgré ces importantes variations, "le marché reste serein", juge auprès de l'AFP Mabrouk Chetouane, responsable de la stratégie marchés de Natixis IM.

Les investisseurs ne se sont pas affolés d'une nouvelle hausse des prix du pétrole face à l'impasse diplomatique entre les Etats-Unis et l'Iran.

Le marché "a été conditionné par l'histoire à considérer le risque géopolitique comme un événement à court terme qui n'a pas vraiment d'impact durable sur la valeur des actifs", assure auprès de l'AFP Dave Grecsek, d'Aspiriant.

Dans le même temps, "il n'est pas surprenant d'observer un léger réajustement face à la contagion de ce risque géopolitique", ajoute l'analyste.

Le pouvoir iranien a écarté mardi l'idée d'amender ses propositions pour mettre durablement fin à la guerre, qui sont jugées par le président Donald Trump comme bonnes "à mettre à la poubelle".

Les investisseurs doivent aussi composer avec un nouveau sursaut de l'inflation américaine (indice CPI), qui a atteint 3,8% sur un an en avril, au plus haut depuis près de trois ans, selon des données officielles publiées mardi.

Pour Dave Grecsek, le marché "était bien préparé à faire face à une inflation plus élevée", la flambée des prix de l'énergie n'ayant laissé planer aucun doute sur une telle accélération.

Sur le marché obligataire, le rendement à dix ans des emprunts de l'Etat américain se tendait encore, évoluant autour de 4,46% vers 20H20 GMT contre 4,41% à la clôture lundi.

Ailleurs à la cote, le site de vente sur internet eBay (+2,10% à 110,40 dollars) a été recherché, après que son conseil d'administration a rejeté l'offre d'acquisition non sollicitée de la chaîne de magasins de jeux vidéo GameStop (-3,45% à 22,37 dollars), la jugeant ni "crédible" ni "attractive".

Le 4 mai, GameStop avait créé la surprise sur les marchés en proposant de racheter le pionnier des enchères en ligne pour environ 55,5 milliards de dollars.

La chaîne de restauration rapide Wendy's (+16,86% à 7,90 dollars) s'est envolée, poussée par des informations du Financial Times selon lesquelles l'entreprise pourrait être retirée de la cote.

Nasdaq

Valeurs associées

GAMESTOP
22,390 USD NYSE -3,41%
INTEL
120,6100 USD NASDAQ -6,84%
MICRON TECHNOLOGY
766,5800 USD NASDAQ -3,61%
QUALCOMM
210,3100 USD NASDAQ -11,47%
S&P GLOBAL
424,210 USD NYSE +0,76%
WENDY'S
7,9000 USD NASDAQ +16,78%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Station-essence Shell à Houston, au Texas, le 29 avril 2026 ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )
    L'inflation au plus haut depuis près de trois ans aux Etats-Unis
    information fournie par AFP 12.05.2026 22:20 

    L'inflation déraille une nouvelle fois aux Etats-Unis: elle n'avait plus été aussi élevée depuis près de trois ans, selon les données publiées mardi, que Donald Trump a balayées d'un revers de main. En avril, l'indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté ... Lire la suite

  • Des pompiers ukrainiens éteignent un incendie après une frappe de drone russe à Kiev le 12 mai 2026. Image fournie par les services d'urgence ukrainiens ( State Emergency Service of Ukraine / Handout )
    Pas de "détails concrets" sur une fin de la guerre en Ukraine, dit le Kremlin
    information fournie par AFP 12.05.2026 21:16 

    Le Kremlin a jugé mardi prématuré d'évoquer les "détails concrets" du processus pour mettre fin aux hostilités entre la Russie et l'Ukraine, quelques jours après des propos de Vladimir Poutine suggérant que ce conflit dévastateur pourrait toucher à sa fin. Russes ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump (g) et le président chinois Xi Jinping lors d'une rencontre à la base aérienne de Gimhae, à Busan, le 30 octobre 2025 en Corée du Sud ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Trump part à la rencontre de son "bon ami" Xi, l'Iran en toile de fond
    information fournie par AFP 12.05.2026 21:11 

    Donald Trump s'est envolé mardi pour rencontrer son "bon ami" Xi Jinping à Pékin, en assurant que sa visite serait fructueuse en dépit de leurs désaccords sur la guerre au Moyen-Orient, le commerce et Taïwan. Le président américain ne veut pas que la guerre contre ... Lire la suite

  • Le chanteur israélien Noam Bettan lors des répéitions pour la première demi-finale de l'Eurovision 2026 à Vienne, en Autriche, le 11 mai 2026 ( AFP / Tobias SCHWARZ )
    Première demi-finale de l'Eurovision, avec Israël
    information fournie par AFP 12.05.2026 21:10 

    Israël participe mardi soir à la première demi-finale du concours de l'Eurovision, ébranlé cette année par le plus important boycott de ses 70 ans d'histoire, en raison de la présence de ce pays. La demi-finale a démarré à 21H00 (19H00 GMT) avec, outre Israël, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
107,67 +2,95%
CAC 40
7 979,92 -0,95%
SOITEC
144,7 -10,51%
NOVACYT
0,797 -11,74%
TOTALENERGIES
78,3 +1,81%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank