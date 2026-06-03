Wall Street recule alors que les tensions au Moyen-Orient s'intensifient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices en baisse: Dow Jones -0,82%, S&P 500 -0,50%, Nasdaq -0,76%

* Les gestionnaires d'actifs reculent alors que Partners Group limite les retraits sur son fonds de capital-investissement

* Broadcom en hausse avant la publication de ses résultats trimestriels après la clôture du marché

* Les données montrent une reprise de l'activité dans le secteur des services aux États-Unis en mai

(Le point sur les échanges en milieu d'après-midi) par Stephen Culp et Medha Singh

Les actions de Wall Street ont reculé mercredi après avoir atteint des niveaux records, alors que les tensions croissantes au Moyen-Orient et la hausse des prix du brut ont attisé les craintes inflationnistes et incité les investisseurs à prendre des bénéfices.

Les trois principaux indices boursiers américains ont été entraînés à la baisse par le secteur financier .SPSY et le secteur technologique .SPLRCT , tandis que l'indice des petites capitalisations Russell 2000 .RUT a sous-performé ses homologues des grandes capitalisations.

Le secteur des puces électroniques .SOX a gagné 1,7%, indiquant que l'engouement pour l'intelligence artificielle est bien vivant, bien que six des sept géants du groupe "Magnificent Seven" liés à l'IA aient reculé.

"Les titres liés à l’IA évoluent dans un monde à part, largement insensible aux risques macroéconomiques et géopolitiques, du moins dans une certaine mesure", a déclaré Ross Mayfield, analyste en stratégie d’investissement chez Baird à Louisville, dans le Kentucky. "Il y aura donc une demande pour ces titres, en particulier les jours où tout le reste semble un peu moins attractif."

L'indice S&P Software & Services .SPLRCIS , malmené ces derniers mois par les craintes d'une disruption liée à l'IA , a chuté de 3,9%.

Les hostilités au Moyen-Orient se sont intensifiées et les efforts diplomatiques visant à mettre fin à la guerre se sont retrouvés dans une impasse apparente après que les États-Unis et l'Iran se sont livrés à une nouvelle série de frappes aériennes, dernière épreuve d'un cessez-le-feu fragile.

Les cours du pétrole ont augmenté, alimentant les craintes que la pression à la hausse sur les prix de l'énergie ne se transforme en une inflation systémique plus généralisée.

"Le marché a désespérément besoin de croire au scénario selon lequel nous nous dirigeons vers une sorte d'accord durable à long terme au Moyen-Orient", a déclaré M. Mayfield. "Et il s'agit d'un marché assez étroit et qui se trouve à des niveaux records, il est donc sensible à tout élément susceptible de faire s'effondrer ce scénario."

Les marchés financiers tablent sur une probabilité de 41,8% d’une hausse des taux à l’issue de la réunion de décembre de la Réserve fédérale américaine, contre 9,1% il y a un mois, selon l’outil FedWatch du CME.

Mais le président de la Fed de New York, John Williams , a réitéré sa position selon laquelle la banque centrale n'a pas besoin de modifier ses taux d'intérêt malgré les risques de hausse de l'inflation, affirmant que la politique monétaire était "bien calibrée".

Les données économiques ont montré que le marché du travail était stable et que le secteur des services continuait de se développer, mais les prix des intrants restent élevés et les projets de dépenses des entreprises semblent timides dans un contexte de hausse des coûts énergétiques et d'incertitudes géopolitiques.

.DJI L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 420,95 points, soit 0,82%, à 50.886,84, l'indice S&P 500 .SPX a perdu 38,40 points, soit 0,50%, à 7.571,38 et l'indice Nasdaq Composite .IXIC a perdu 206,28 points, soit 0,76%, à 26.887,62.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, les biens de consommation discrétionnaire .SPLRCD et la technologie

.SPLRCT ont enregistré les plus fortes baisses. Les valeurs énergétiques .SPNY , soutenues par les cours du pétrole, ont affiché les plus fortes hausses en pourcentage.

Parmi les fabricants de puces, Marvell MRVL.O , Intel

INTC.O , Qualcomm QCOM.O et Sandisk SNDK.O ont progressé de 4,2% à 6,9%.

Les gestionnaires d'actifs ont reculé après que le groupe suisse Partners Group PGHN.S a plafonné les retraits d'un fonds de capital-investissement de 8,6 milliards de dollars. KKR KKR.N , Blackstone BX.N , Blue Owl OWL.N et Ares Management ARES.N ont reculé de 4,3% à 4,9%.

GameStop GME.N a progressé de 6,7% après que la société, à l'origine d'un phénomène de "meme stock", ait annoncé une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel et dévoilé un programme de rachat d'actions de 2 milliards de dollars.

SpaceX , la société d'Elon Musk, prévoit de fixer le prix de son introduction en bourse à 135 dollars par action afin de lever un montant record de 75 milliards de dollars, a déclaré mardi à Reuters une source proche du dossier.

Broadcom AVGO.O a progressé de 1,0% avant la publication de ses résultats, attendus après la clôture.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont dépassé les titres en hausse dans un rapport de 2,55 pour 1. On a enregistré 234 nouveaux plus hauts et 154 nouveaux plus bas à la NYSE.

Sur le Nasdaq, 1.301 titres ont progressé et 3.440 ont reculé, les titres en baisse surpassant les titres en hausse dans un rapport de 2,64 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 32 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 18 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 83 nouveaux plus hauts et 124 nouveaux plus bas.