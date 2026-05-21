Wall Street recule alors que le pétrole grimpe en flèche sur fond de nouvelles inquiétudes au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,1%, S&P 500 -0,3%, Nasdaq -0,5%

* Nvidia en baisse après des résultats qui n'ont pas réussi à rassurer les investisseurs

* Walmart recule après avoir maintenu ses objectifs annuels

* Les actions du secteur quantique bondissent grâce à un investissement américain en échange de participations

* L'activité manufacturière américaine atteint son plus haut niveau depuis quatre ans en mai

(Mises à jour à l'ouverture des marchés) par Ragini Mathur et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Street ont chuté jeudi alors que les prix du pétrole ont bondi à la suite d'un article de Reuters indiquant que le Guide suprême iranien, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, avait ordonné que l'uranium de qualité quasi militaire du pays ne soit pas exporté, assombrissant les espoirs de progrès dans les négociations entre Washington et Téhéran.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont bondi de 2,2% à 107,32 dollars le baril. O/R

Le pétrole avait prolongé sa baisse plus tôt dans la séance, porté par l'optimisme quant à la possibilité que les efforts diplomatiques apaisent les tensions. Mais le rapport de Reuters a ensuite laissé entendre que l'Iran durcissait sa position sur l'une des principales exigences de Washington, ravivant les craintes d'une perturbation prolongée autour du détroit d'Ormuz, une voie cruciale pour l'approvisionnement mondial en pétrole.

Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans de référence a grimpé à 4,609%, reprenant sa récente ascension après avoir mis fin mercredi à une série de trois jours de hausse. L'absence de progrès significatifs vers la réouverture du détroit a alimenté les craintes inflationnistes, faisant grimper les rendements et pesant sur les actions.

Les investisseurs ont également analysé une nouvelle série de résultats d'entreprises. Walmart WMT.O a chuté de 7,5% après que le plus grand distributeur mondial a maintenu ses objectifs annuels et prévu un bénéfice au deuxième trimestre inférieur aux estimations, dans un contexte économique américain tendu.

“Les prévisions (de Walmart) ont amené les investisseurs à craindre que l'on assiste enfin aux effets de la hausse des prix du pétrole et de l'inflation sur les perspectives du secteur de la distribution. C'est donc ce qui pèse aujourd'hui sur les actions”, a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA Research.

L'action de Nvidia NVDA.O , la société la plus valorisée au monde, a légèrement reculé de 0,6%, les prévisions de chiffre d'affaires optimistes pour le deuxième trimestre de ce géant de l'IA et son programme de rachat d'actions de 80 milliards de dollars n'ayant pas impressionné les investisseurs.

Son titre a bondi de près de 20% depuis le début de l'année, mais le rythme de croissance s'est ralenti, les investisseurs estimant que Nvidia devra faire face à une concurrence plus rude, non seulement de la part des géants de la tech, mais aussi de ses rivaux dans le secteur des puces, notamment Intel

INTC.O et Advanced Micro Devices AMD.O .

À 9 h 58 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 24,51 points, soit 0,05%, à 49.987,34, tandis que l'indice S&P 500 .SPX a perdu 22,83 points, soit 0,30%, pour s'établir à 7.410,68 et l'indice Nasdaq Composite

.IXIC a perdu 119,67 points, soit 0,46%, pour s'établir à 26.150,69.

Sept des onze principaux secteurs du S&P 500 étaient en territoire négatif, le secteur des biens de consommation courante .SPLRCS menant les pertes avec une baisse de 2,3%.

Les investisseurs ont également suivi de près SpaceX après que la société a dévoilé mercredi son dossier d'introduction en bourse , donnant au marché un premier aperçu des sommes que le milliardaire Elon Musk consacre à l'IA alors qu'il mise sur la transformation du fabricant de fusées en une entreprise plus large axée sur l'IA.

Sur le plan économique, le nombre d'Américains ayant déposé une nouvelle demande d'allocations chômage a baissé la semaine dernière, ce qui témoigne de la résilience continue du marché du travail et donne à la Réserve fédérale la marge de manœuvre nécessaire pour rester concentrée sur les risques d'inflation.

L'activité manufacturière américaine a atteint en mai son plus haut niveau depuis quatre ans, les entreprises ayant augmenté leurs stocks pour se prémunir contre d'éventuelles pénuries et la hausse des prix liée au conflit avec l'Iran.

Parmi les autres titres en vue, IBM IBM.N a progressé de 5,6% alors que l'administration Trump va financer plusieurs entreprises spécialisées dans l'informatique quantique, dont une nouvelle initiative d'IBM, en échange de participations dans certaines d'entre elles.

GlobalFoundries GFS.O a grimpé de 13%, D-Wave Quantum

QBTS.N a bondi de 24,8%, Rigetti Computing RGTI.O a gagné 24,4% et Infleqtion INFQ.N a surgi de 39,8%.

L'action Intuit INTU.O a plongé de 20,5% après que le fabricant de logiciels a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel pour son logiciel de déclaration d'impôts, TurboTax, et annoncé qu'il allait supprimer 17% de ses effectifs à temps plein.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que ceux en hausse dans un rapport de 2,35 à 1 à la Bourse de New York, et de 1,7 pour 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré cinq nouveaux plus hauts sur 52 semaines et quatre nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 34 nouveaux sommets et 70 nouveaux plus bas.