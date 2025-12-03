Wall Street : rebond technique, gain de 2% du Soxx, rechute du WTI
information fournie par Zonebourse 03/12/2025 à 00:32
L'indice des technos a bénéficié à plein des +8,6% d'Intel (partenariat avec Apple pour la fourniture de puces pour smartphones), de NXP (+8%, Microchip +6,1%, Doordash (+5,6%) et de Strategy (+5,7%) alors que le titre capitalisait moins que son encours de bitcoin lundi soir... et le BTC qui flirte avec les 92.000$ a repris +9% depuis son plancher de lundi vers 17H (84.000$)
La petite pause de lundi est perçue comme une 'respiration' logique après le récent rebond opéré par les indices, et certains jugent que l'heure est venue de procéder à des rachats à bon compte sur les semiconducteurs : l'indice 'Soxx' a bondi de +2% et refranchit la barre des 300$ (à 302,85$) et revient à 2% de son record historique des 309$ du 28 octobre dernier (et du 2 novembre à l'ouverture).
Mais sur 48H, Wall Street stagne ou recule légèrement : les marchés entrent tout simplement dans une phase de type 'wait-and-see' en attendant l'avalanche de statistiques programmées les jours qui viennent et qui avaient été retardées en raison du 'shutdown'.
Les opérateurs découvriront ce mercredi le rapport ADP sur l'emploi dans le secteur privé, puis l'ISM des services, et chiffre très attendu, indice PCE mesurant l'inflation, etc.
Les cours du baril de WTI ont reculé à New York de -1,5% vers 58,65$ sur le NYMEX, entrainant une consolidation du secteur : -1,6% sur Chevron et Devon, -1,9% sur Marathon Petroleum et -3% sur Range Resources... le secteur a fini lanterne rouge à Wall Street.
Valeurs associées
|91 600,3417 USD
|CryptoCompare
|-0,44%
A lire aussi
-
Le comptage de l'élection présidentielle au Honduras a repris mardi après une interruption, et le candidat de droite soutenu par Donald Trump est désormais second, mais toujours au coude-à-coude avec l'autre prétendant de droite, la star de la télé Salvador Nasralla. ... Lire la suite
-
A la présidentielle de 2024, Donald Trump avait gagné de plus de 22 points la septième circonscription du Tennessee. Un an plus tard, la législative partielle prévue mardi dans ce fief conservateur du Sud s'annonce bien plus serrée et provoque des sueurs froides ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a terminé en léger rebond mardi, dans un volume d'échanges modéré et un climat toujours prudent avant la publication vendredi de l'indice PCE des prix, mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale américaine (Fed) qui se réunit ... Lire la suite
-
Mars, Coca-Cola, Nestlé ... San Francisco a lancé mardi une procédure judiciaire inédite contre une dizaine de géants des aliments ultratransformés, en les accusant d'avoir créé une "crise de santé publique" qui grève les finances de la ville américaine. La métropole ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer