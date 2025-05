Wall Street: prudence avant Nvidia, qui ne déçoit pas (+4%) information fournie par Cercle Finance • 29/05/2025 à 07:30









(CercleFinance.com) - Wall Street, qui avait rouvert sur une note hésitante, n'a pas vraiment choisi de tendance. Mais après les gains somptueux de mardi (+2%), les prises de bénéfices se sont étalées sur toute la séance, et les trois principaux indices terminent dans le rouge, sur des scores homogènes avoisinant -0,5% (le Nasdaq s'effrite de -0,51%, le Dow Jones perd 0,58%).



Parmi les replis les plus significatifs au sein du S&P500, on note Cadence Design à -10,6%, Synopsys à -9,6%... et, parmi les Sept Fantastiques, Tesla consolide à -1,65%.



Tous les regards étaient naturellement tournés vers Nvidia (-0,5% en clôture). Ses résultats — excellents comme prévu — sont largement conformes aux attentes, avec 0,96 dollar de profit par titre (contre 0,93 dollar anticipé) et des ventes supérieures à 44 milliards de dollars (contre 43,3 milliards attendus).



Cela représente entre 170 et 180 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2025 pour une capitalisation de 3.200 milliards de dollars, portée à 3.330 milliards avec les +4% post résultats en transactions électroniques (talonnant Microsoft avec ses 3.420 milliards de capitalisation).



Ce n'est pas tout à fait un 'non-événement', mais pas non plus le 'coup de booster' qui va propulser le S&P500 et le Nasdaq au contact des sommets de début mars : la direction souligne le frein que constitue l'embargo exigé par Donald Trump sur les exportations de puces et de GPU Nvidia vers la Chine.



Les traders imaginaient une publication potentiellement décisive, mais il va falloir se tourner rapidement vers les marchés de taux, qui ont renversé la vapeur à la baisse ce mercredi, avec des rendements en nette hausse — à rapprocher des derniers chiffres publiés la veille — avec une confiance des ménages qui rebondit fortement (grâce probablement à la flambée de Wall Street) et un marché immobilier plus robuste que prévu.



Les T-Bonds américains se dégradent nettement : +5 points de base sur le 'dix ans' vers 4,484% et +5 points sur le 'trente ans', qui a repassé en séance la barre des 5,005% (4,99% au final).



Les 'minutes' du FOMC du début du mois ont confirmé l'approche prudente de la banque centrale américaine, qui met l'accent sur un environnement économique rendu plus incertain à cause des tractations en cours sur les droits de douane : les principaux risques sont une inflation persistante et une hausse du chômage.



Les investisseurs tablent toujours sur deux baisses de taux de 25 points de base d'ici la fin de l'année... mais la Fed devrait passer son tour en juin, puis fin juillet.





