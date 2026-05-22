Wall Street progresse, le Dow Jones atteint un nouveau record alors que les espoirs au Moyen-Orient redonnent confiance aux investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions des fabricants d'ordinateurs Dell et HP s'envolent après l'annonce par Lenovo d'une forte hausse de son chiffre d'affaires

* Estée Lauder en hausse après avoir mis fin aux négociations de fusion avec Puig

* Kevin Warsh a prêté serment en tant que président de la Fed

* Le S&P 500 vise une 8e semaine de hausse, sa plus longue série depuis décembre 2023

* Les indices sont en hausse: Dow 0,86 %, S&P 500 0,62 %, Nasdaq 0,50 %

(Nouvelles tout au long de la journée, mises à jour en fin d'après-midi) par Chibuike Oguh, Shashwat Chauhan et Medha Singh

Les actions américaines ont progressé vendredi, le Dow Jones atteignant un record intrajournalier, les investisseurs saluant les signes de progrès dans les négociations visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient et une saison de résultats d'entreprises solide.

L'indice S&P 500 .SPX est en passe d'enregistrer une huitième semaine consécutive de hausse, sa plus longue série de gains depuis décembre 2023.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs, qui ont tiré les récents gains de Wall Street , ont pour la plupart progressé. L'indice Philadelphia Semiconductor .SOX a gagné 2,5 %, emmené par un bond de 12 % de Qualcomm QCOM.O , tandis que Nvidia NVDA.O reculait de 1,6 %.

Les États-Unis ont fait quelques progrès vers un accord avec l'Iran, même s'il reste encore du travail à accomplir, a déclaré vendredi le secrétaire d'État Marco Rubio. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que les divergences entre les deux parties restaient profondes.

“La saison des résultats s'est avérée très bonne et les données économiques, à l'exception de quelques valeurs aberrantes, semblaient assez solides; fondamentalement, la situation semble donc très solide”, a déclaré James St. Aubin, directeur des investissements chez Ocean Park Asset Management à Santa Monica, en Californie.

“La guerre a constitué un obstacle majeur, du moins pour le marché des actions, mais je pense que les gros titres d’aujourd’hui semblaient encourageants et que cela a probablement contribué à la hausse.”

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 428,65 points, soit 0,86 %, pour atteindre 50.714,31 points, le S&P 500

.SPX a gagné 45,82 points, soit 0,62 %, à 7.491,54 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 130,07 points, soit 0,50 %, à 26.423,17.

Neuf des onze principaux indices sectoriels du S&P 500 étaient en hausse, emmenés par les valeurs de la santé, de l'industrie et des technologies.

Les secteurs des communications et des biens de consommation courante ont reculé.

Les actions des fabricants d'ordinateurs américains ont bondi à la suite des bons résultats du groupe chinois Lenovo

0992.HK , qui a annoncé une hausse de 27 % de son chiffre d'affaires trimestriel, supérieure aux prévisions. Dell Technologies DELL.N a atteint un niveau record après avoir bondi de 17 %, tandis que HP Inc HPQ.N a grimpé de plus de 15 %.

Les rendements des obligations d'État à long terme ont baissé, après s'être retirés de leurs récents sommets. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans

US10YT=RR a reculé de 2,6 points de base à 4,558 %.

“Le marché obligataire semble se calmer et les rendements baissent par rapport aux sommets atteints en début de semaine, ce qui est également très encourageant”, a déclaré M. St-Aubin.

Kevin Warsh a prêté serment vendredi en tant que président de la Réserve fédérale, prenant les rênes à un moment crucial pour l'économie américaine, alors que la hausse des prix de l'essence liée au conflit avec l'Iran alimente l'inflation et pèse sur le moral des consommateurs.

L'indice de volatilité du CBOE .VIX a atteint son plus bas niveau en plus de deux semaines, à l'approche du week-end du Memorial Day.

Estée Lauder EL.N a progressé de 12 % après que le fabricant de cosmétiques et la parfumerie espagnole Puig

PUIGb.MC ont mis fin à leurs discussions concernant une éventuelle fusion.

Workday WDAY.O a gagné 5 % après que le fournisseur de logiciels de ressources humaines a dépassé les attentes en matière de chiffre d'affaires et de bénéfices pour le premier trimestre.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 1,83 pour 1. On a enregistré 309 nouveaux plus hauts et 68 nouveaux plus bas à la NYSE.

Le S&P 500 a enregistré 28 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et aucun nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 116 nouveaux plus hauts et 65 nouveaux plus bas.