Wall Street progresse grâce à la technologie et aux prévisions de réduction des taux d'intérêt

Les investisseurs évaluent le choix intérimaire de Trump pour un gouverneur de la Réserve fédérale

Gilead bondit après avoir relevé ses perspectives pour l'ensemble de l'année

Indices en hausse: Dow 0,6%, S&P 500 0,8%, Nasdaq 0,9%

Les actions américaines ont progressé vendredi grâce à la hausse des valeurs technologiques, dont Apple, et à l'optimisme des investisseurs quant aux prévisions de réduction des taux d'intérêt cette année.

Les trois principaux indices étaient également en voie de réaliser des gains importants pour la semaine.

Les actions d'Apple AAPL.O ont augmenté de 4,6 %, s'ajoutant aux gains récents. En début de semaine, le président américain Donald Trump a déclaré qu'Apple investirait 100 milliards de dollars supplémentaires aux États-Unis, ce qui porterait son engagement total à 600 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années.

L'indice technologique S&P 500 .SPLRCT a progressé de 1,3 %.

Toujours dans le S&P 500, les actions de Gilead Sciences

GILD.O ont augmenté de 8,1 % après avoir relevé ses perspectives pour l'ensemble de l'année.

Les récentes données économiques plus faibles ont étayé les attentes de réduction des taux, tandis que les investisseurs évaluent le choix intérimaire de Trump pour un gouverneur de la Réserve fédérale.

En fin de séance jeudi, le président a nommé Stephen Miran, président du Conseil des conseillers économiques , à un siège à court terme au sein du conseil, suite au départ abrupt d'Adriana Kugler la semaine dernière, alors qu'il réduisait sa liste de candidats pour succéder au président de la Fed, Jerome Powell, dont le mandat s'achève le 15 mai.

Miran, qui est souvent aligné sur Trump, a précédemment suggéré que Powell était "trop en retard" dans la baisse des taux.

Selon l'outil Fedwatch de CME Group, les traders estiment aujourd'hui qu'il y a environ 90 % de chances que la première baisse des taux intervienne le mois prochain, les contrats à terme prévoyant au moins deux baisses d'ici à la fin de l'année.

"Il y a certainement des investisseurs qui pensent que si la Fed va réduire les taux, le thème principal est de ne pas lutter contre la Fed pour des taux plus bas", a déclaré Rick Meckler, partenaire de Cherry Lane Investments, un bureau d'investissement familial à New Vernon, dans le New Jersey.

"L'autre aspect de l'équation concerne les tarifs, dont l'évolution reste incertaine. Ils sont encore en cours de transactions, et je ne pense pas que beaucoup de gens veuillent être à découvert en sachant qu'il pourrait y avoir des revirements rapides sur n'importe laquelle des décisions tarifaires qui semblent aujourd'hui problématiques."

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 259,17 points, soit 0,59 %, à 44 227,81, le S&P 500 .SPX a gagné 52,39 points, soit 0,83 %, à 6 392,39 et le Nasdaq Composite

.IXIC a gagné 200,15 points, soit 0,94 %, à 21 442,85.

Les tarifs plus élevés imposés par Trump sur les importations en provenance de dizaines de pays sont entrés en vigueur cette semaine.

Les investisseurs ont également surveillé les relations commerciales entre les États-Unis et l'Inde, car New Delhi a mis en veilleuse de nouveaux achats d'armes et d'avions américains, selon trois responsables indiens, après que Trump a augmenté les tarifs sur les exportations indiennes à 50 % cette semaine.

Les actions d'Expedia EXPE.O ont augmenté de 3,1 % après que la société a relevé ses prévisions annuelles pour les réservations brutes et la croissance du chiffre d'affaires.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,41 contre 1 sur le NYSE. Il y a eu 233 nouveaux sommets et 74 nouveaux creux sur le NYSE.

Sur le Nasdaq, 2 376 titres ont augmenté et 2 052 ont baissé, les valeurs en hausse étant plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,16 contre 1.