Wall Street progresse dans l'attente des résultats de Nvidia

Plus de 90 minutes après l'ouverture de la séance, les marchés américains s'installent en territoire positif en amont de la présentation, ce soir, des résultats trimestriels de Nvidia. La perspective d'un éventuel compromis entre Washington et Téhéran sur un accord de paix durable s'est davantage évaporée, après que les deux camps ont menacé tour à tour de reprendre les frappes au Moyen-Orient. Des responsables américains ont démenti, par ailleurs, l'hypothèse d'une atténuation des sanctions sur le pétrole iranien dans le cadre de négociations. Vers 17 h 15, le Dow Jones gagne 0,74% à 49 730 points. Le Nasdaq s'adjuge 1,16% à 26 170 points.

Donald Trump a de nouveau menacé hier de frapper l'Iran si un accord n'était pas trouvé avec ce pays, l'armée iranienne promettant d'ouvrir "de nouveaux fronts" si les États-Unis reprenaient leurs attaques. Le président américain a répété qu'il espérait ne pas devoir faire la guerre. "Mais nous pourrions devoir leur donner encore un gros coup. Je ne suis pas sûr pour l'instant", a-t-il déclaré devant des journalistes à la Maison-Blanche.

En outre, les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l'Iran, ont promis ce mercredi d'étendre la guerre " au-delà de la région " du Moyen-Orient si les États-Unis et Israël attaquaient de nouveau le pays. "Si l'agression contre l'Iran se répète, la guerre régionale promise s'étendra cette fois bien au-delà de la région, et nos coups dévastateurs vous écraseront", ont écrit les Gardiens de la Révolution dans un communiqué publié sur leur site Sepah News.

Cette déclaration survient alors qu'un cessez-le-feu est en vigueur depuis le 8 avril entre Téhéran et Washington, après près de deux mois de guerre déclenchée par une attaque israélo-américaine contre l'Iran le 28 février dernier.

Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Fayçal ben Farhane, a salué dans un communiqué publié sur X mercredi le fait que Donald Trump "donne une chance à la diplomatie", appelant l'Iran à saisir cette occasion pour éviter une "escalade" et parvenir à un accord acceptable pour mettre fin à la guerre.

De son côté, le gouvernement israélien (allié des États-Unis) ne s'oppose pas à une reprise du conflit et à de nouvelles frappes en Iran. Les objectifs de guerre annoncés par Benyamin Nétanyahou ne sont pas atteints et le programme nucléaire n'est pas anéanti. À ce stade, la campagne d'Iran est, du point de vue israélien, un échec.

De son côté, le commandant suprême, le général américain Alexus Grynkewich, a assuré que "l'Otan n'a pas préparé de plan sur sa contribution éventuelle à une opération visant à sécuriser le détroit d'Ormuz, bloqué par l'Iran, mais elle y pense". Un pétrolier sud-coréen a d'ailleurs traversé mercredi le détroit d'Ormuz, selon Séoul, alors que la circulation dans ce passage stratégique reste largement paralysée par le conflit en cours.

Sur X, la marine des Gardiens de la Révolution a affirmé mercredi avoir autorisé plus de 25 navires, dont des pétroliers, à transiter par le détroit d'Ormuz ces dernières 24 heures.

La fermeture prolongée du détroit d'Ormuz risque de provoquer un choc agroalimentaire systémique susceptible de déclencher une grave crise mondiale des prix alimentaires d'ici une échéance de six à douze mois, a averti mercredi la FAO. L'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture suggère, pour éviter une telle issue, de "mettre en place des routes commerciales alternatives, faire preuve de modération en matière de restrictions à l'exportation, protéger les flux humanitaires et constituer des réserves pour absorber la hausse des coûts de transport".

Pétrole : baisse plus importante que prévu des stocks américains

Dans ce contexte géopolitique pesant, sur le marché des matières premières, les cours du pétrole se replient nettement. Vers 17 h 15, le Brent recule de 3,71% à 106,72 dollars. Le WTI perd 3,31% à 100,39 USD.

Aux États-Unis, d'ailleurs, les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux États-Unis s'élevaient à 445 millions de barils lors de la semaine du 11 mai, signalant une baisse de 7,9 millions de barils par rapport à la semaine précédente. Les analystes tablaient sur un repli bien plus limité de 2,9 millions de barils.

Actualité des sociétés cotées

GE Vernova a annoncé que son conseil d'administration avait approuvé le versement d'un dividende trimestriel de 0,50 $ par action. Ce dividende sera payable le 14 juillet 2026 aux actionnaires inscrits au registre le 16 juin 2026.

Hasbro chute de près de 8%, bien que le numéro deux américain du jouet ait publié de bons résultats au premier trimestre. Il a dégagé un bénéfice opérationnel ajusté de 287 MUSD, en hausse de 29% sur un an. Sa marge opérationnelle s'est quant à elle améliorée pour atteindre 28,7% contre 25,1% au premier trimestre 2025. Le fabricant de jeux et jouets a cependant vu son chiffre d'affaires augmenter moins que prévu, de 13% à 1 Md USD, là où les analystes anticipaient 1,06 Md USD. Hasbro a par ailleurs confirmé son objectif annuel 2026 d'une croissance du chiffre d'affaires de 3% à 5% à taux de change constants, pour une marge opérationnelle comprise entre 24% et 25%.

Le fabricant de circuits intégrés Analog Devices (-6,19%) recule alors qu'il a dévoilé, au deuxième trimestre de son exercice 2025-2026, un BPA ajusté en hausse de 67% à 3,09 USD, dépassant d'environ 7% le consensus, ainsi qu'une marge d'exploitation ajustée en amélioration de 7,8 points à 49%. Cette meilleure rentabilité s'appuie sur une marge brute ajustée accrue de 3,6 points à 73% et sur des revenus en croissance de 37% à 3,62 Mds USD, " avec une croissance annuelle sur tous les marchés finaux, menée par l'industrie et les communications ". Pour le trimestre en cours, le groupe prévoit des revenus de 3,9 Mds USD (à plus ou moins 100 MUSD), une marge d'exploitation ajustée d'environ 49% (à plus ou moins 100 points de base) et un BPA ajusté de 3,30 USD (à plus ou moins 0,15 USD).

Par ailleurs, Target (-4,39%) se replie aussi. Le groupe spécialisé dans la grande distribution a dévoilé un BPA de 1,71 USD au titre du premier trimestre 2026, en baisse de 24% par rapport à un BPA de l'année passée qui avait été gonflé par un gain lié à un règlement juridique, mais en croissance de 32% par rapport au BPA ajusté du premier trimestre 2025. À 25,4 Mds USD, le chiffre d'affaires du groupe de distribution à bas prix a augmenté de 6,7% par rapport à l'année dernière, bien au-dessus des attentes de la société, avec une croissance de 5,6% des ventes comparables, dont 8,9% pour les ventes en ligne. Pour l'ensemble de 2026, Target anticipe un BPA ajusté proche de la borne haute de sa fourchette précédente, de 7,50 à 8,50 USD, ainsi qu'une croissance nette des ventes autour de 4%, soit deux points de plus que la fourchette précédente.

Lowe's Companies ( 0,08%) a publié un bénéfice net de 1,6 Md USD au premier trimestre 2026 (clos le 1er mai), soit un BPA de 2,90 USD contre 2,92 USD un an auparavant, une légère baisse reflétant toutefois des charges exceptionnelles en cours de période. À 23,1 Mds USD, son chiffre d'affaires a augmenté de 0,6% en comparable, porté par une forte exécution du printemps ainsi qu'une croissance des ventes en ligne de 15,5% et une vigueur continue dans l'électroménager, les services à domicile et les ventes professionnelles. Le numéro 2 mondial de la distribution de détail de produits de rénovation résidentielle table toujours sur un chiffre d'affaires total de 92 à 94 Mds USD, soit une augmentation d'environ 7% à 9% par rapport à l'année précédente, avec des ventes comparables attendues stables ou en hausse de 2%.

Après la clôture de Wall Street ce soir, les investisseurs auront les yeux rivés sur les résultats trimestriels de Nvidia. Outre son statut de plus grosse capitalisation boursière mondiale avec environ 5 340 Mds USD, ses comptes seront très scrutés car ils permettent à chaque fois de prendre le pouls du secteur technologique et plus particulièrement de celui de l'intelligence artificielle.