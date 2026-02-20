Wall Street progresse après une décision historique de la Cour suprême des États-Unis contre les droits de douane de Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La Cour suprême rejette les tarifs douaniers mondiaux de Trump

*

La croissance économique américaine ralentit fortement au quatrième trimestre

*

L'inflation PCE s'accélère en décembre

*

Akamai Technologies s'effondre après des perspectives de bénéfices moroses pour le premier trimestre

*

Indices en hausse: Dow 0,23 %, S&P 500 0,64 %, Nasdaq 1,1 %

(Mises à jour avec les niveaux de transactions de l'après-midi) par Sruthi Shankar et Shashwat Chauhan

Les actions américaines ont grimpé vendredi, le Nasdaq étant en tête des gains après que la Cour suprême a invalidé les tarifs douaniers mondiaux du président Donald Trump, offrant un soulagement aux investisseurs après que des données économiques plus faibles que prévu aient entamé le sentiment plus tôt dans la journée.

La Cour suprême des États-Unis, à majorité conservatrice, s'est prononcée par 6 voix contre 3 contre les droits de douane mondiaux , adoptés en vertu d'une loi fédérale destinée à faire face aux situations d'urgence nationale. Les droits de douane imposés par Donald Trump le 2 avril à l'occasion du "Jour de la libération" comprenaient un droit de base de 10 % sur toutes les importations aux États-Unis et des droits supplémentaires spécifiques de 15 % à 50 % sur la plupart des pays, dont beaucoup ont été renégociés et abaissés par la suite.

Donald Trump a qualifié la décision de "honte" et a déclaré qu'il avait un plan de secours, ont déclaré des sources à Reuters.

Si les marchés boursiers se sont remis de la chute provoquée par l'annonce des droits de douane l'année dernière, les entreprises et les consommateurs sont toujours aux prises avec les retombées de cesdroits.

Les actions des fabricants américains de jouets Hasbro

HAS.O et Mattel MAT.O , du distributeur de meubles en ligne Wayfair W.N , du propriétaire de Pottery Barn Williams-Sonoma

WSM.N et du distributeur de meubles de luxe RH RH.N - certaines des entreprises touchées par les droits de douane - ont grimpé après le verdict.

Les sociétés solaires, dont First Solar FSLR.O et Canadian Solar CSIQ.O , et les constructeurs de maisons Pultegroup

PHM.N et Lennar LEN.N ont également progressé.

"Il est encore trop tôt pour faire une évaluation générale... dans un premier temps, la perception sera que cela devrait aider à atténuer certaines pressions inflationnistes, si la décision de la Cour suprême est durable", a déclaré Michael James, négociant en actions chez Rosenblatt Securities à Los Angeles.

"C'est la raison pour laquelle on assiste à une reprise notable non seulement du marché dans son ensemble, mais aussi des valeurs liées à la consommation en particulier."

Des milliers d'entreprises du monde entier ont intenté des actions en justice pour contester les droits de douane considérables imposés par Donald Trump et ont demandé le remboursement des droits qu'elles ont acquittés. Il y a un risque que, selon les économistes du Penn-Wharton Budget Model, plus de 175 milliards de dollars de droits de douane américains doivent être remboursés .

À 11:56 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 114,02 points, ou 0,23%, à 49 509,18, le S&P 500

.SPX a gagné 43,72 points, ou 0,64%, à 6 905,61, et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 250,31 points, ou 1,10%, à 22 933,03.

Plus tôt dans la journée , lesdonnées ont montré que la croissance économique américaine a ralenti plus que prévu au quatrième trimestre, tandis qu'une lecture séparée a indiqué que l'inflation s'est accélérée en décembre. Les traders se sont largement tenus à leurs paris concernant le fait que la Réserve fédérale réduira ses taux d'intérêt en juin.

Sept des 11 secteurs du S&P étaient en hausse, l'indice des services de communication .SPLRCL étant en tête des gains, stimulé par une hausse de 4,5 % d'Alphabet GOOGL.O .

Les valorisations élevées et les craintes de perturbation de l'IA ont récemment mis sous pression les secteurs de la technologie et d'autres secteurs, les investisseurs se demandant si les dépenses massives en matière d'IA sont rentables.

La société de capital privé Blue Owl Capital OWL.N a perdu 2,6 % un jour après que sa stratégie de remboursement du capital d'un petit fonds de dette et d'arrêt définitif des rachats dans l'un des fonds ait ébranlé les investisseurs et entraîné ses pairs à la baisse.

Akamai Technologies AKAM.O a chuté de10,6 % après que la société d'informatique dématérialisée ait annoncé un bénéfice ajusté pour le premier trimestre inférieur aux estimations de Wall Street.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,42 contre 1 sur le NYSE et de 1,29 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 29 nouveaux sommets sur 52 semaines et cinq nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 64 nouveaux sommets et 91 nouveaux creux.