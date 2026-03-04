 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street progresse après des signes d'ouverture de l'Iran à des discussions avec Washington
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 22:39

Les marchés boursiers américains ont terminé en hausse ce mercredi, soutenus par des informations évoquant une possible ouverture de l'Iran à des discussions, ainsi que par l'engagement du président Donald Trump à stabiliser les marchés pétroliers. Ces éléments ont contribué à apaiser les craintes d'un conflit durable au Moyen-Orient. Le S&P 500 progresse de 0,78% à 6 869,5 points, le Dow Jones gagne 0,49% à 48 739,4 points et le Nasdaq 100 avance de 1,51% à 25 093,6 points.

Selon le New York Times, des agents du renseignement iranien auraient pris contact indirectement avec la CIA au lendemain des attaques. Les responsables américains restent toutefois prudents quant à la perspective d'une désescalade rapide entre Washington et Téhéran. Les annonces de Donald Trump sur l'escorte navale américaine des pétroliers traversant le détroit d'Ormuz, ainsi que la mise en place d'un dispositif d'assurance contre les risques politiques, ont toutefois contribué à rassurer les marchés.

Dans le même temps, les investisseurs ont repoussé leurs anticipations de baisse de 25 points de base des taux d'intérêt à septembre, alors qu'ils tablaient jusque-là sur un assouplissement des juillet.

Sur le plan macroéconomique, une enquête privée montre que l'emploi dans le secteur privé a progressé plus fortement que prévu en février. Un autre rapport souligne par ailleurs que l'activité dans les services reste solide.

Du côté des valeurs, Moderna s'est envolée de 15,99% après avoir accepté de verser jusqu'à 2,25 milliards de dollars pour mettre fin à un long litige judiciaire lié au brevet de son vaccin contre le COVID-19.

CoreWeave a progressé de 7,75% après l'annonce d'un contrat avec Perplexity visant à fournir des serveurs destinés à l'entraînement des modèles de la start-up.

Coinbase a également signé une forte hausse de 14,57% après que Donald Trump a apporté son soutien à la plateforme dans son bras de fer avec les banques concernant les rendements des stablecoins.

Les investisseurs surveillaient également la publication des résultats de Broadcom après la clôture de Wall Street. Le spécialiste des semi-conducteurs gagnait près de 0,5% dans les échanges prolongés après avoir annoncé un doublement de son chiffre d'affaires lié à l'intelligence artificielle.

La saison des résultats se poursuit par ailleurs avec les publications attendues jeudi de Costco avant l'ouverture de Wall Street et de Marvell après la clôture.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ecole de Minab : un cliché des tombes suscite des infox
    Ecole de Minab : un cliché des tombes suscite des infox
    information fournie par France 24 04.03.2026 22:50 

    En conférence de presse sur l'opération "Epic Fury" en Iran, le secrétaire d'état américain Pete Hegseth a été interrogé sur le bombardement d'une école survenu samedi à Minab dans le sud de l'Iran. Il assure que les Etats-Unis enquêtent sur les circonstances de ... Lire la suite

  • Un panache de fumée après une frappe sur Téhéran, le 4 mars 2026 en Iran ( AFP / ATTA KENARE )
    Les Etats-Unis et Israël assurent que la résistance de Téhéran s'essouffle
    information fournie par AFP 04.03.2026 22:49 

    Les gouvernements américain et israélien soutiennent mercredi que Téhéran répond de plus en plus faiblement à leur offensive, au cinquième jour d'une guerre loin de se cantonner à ces trois pays. Depuis l'attaque israélo-américaine lancée samedi contre l'Iran, ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 2 mars 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Wall Street parvient à surmonter les incertitudes liées à la guerre au Moyen-Orient
    information fournie par AFP 04.03.2026 22:33 

    La Bourse de New York a terminé en hausse mercredi, mettant de côté les craintes inflationnistes liées au conflit au Moyen-Orient, aidée par des données économiques meilleures qu'attendues aux Etats-Unis. Le Dow Jones a gagné 0,49%, l'indice Nasdaq a pris 1,29% ... Lire la suite

  • Un feu de circulation hors service en raison d'une panne de courant à La Havane, le 4 mars 2026 à Cuba ( AFP / YAMIL LAGE )
    Panne électrique massive à Cuba, déjà en pénurie de carburant
    information fournie par AFP 04.03.2026 22:10 

    Les deux tiers du territoire de Cuba, dont La Havane, sont sans électricité mercredi après une nouvelle panne dans le réseau national, au moment où les habitants subissent déjà au quotidien l'impact de l'étranglement énergétique imposé par les Etats-Unis. L'île ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank