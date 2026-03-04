Wall Street progresse après des signes d'ouverture de l'Iran à des discussions avec Washington
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 22:39
Selon le New York Times, des agents du renseignement iranien auraient pris contact indirectement avec la CIA au lendemain des attaques. Les responsables américains restent toutefois prudents quant à la perspective d'une désescalade rapide entre Washington et Téhéran. Les annonces de Donald Trump sur l'escorte navale américaine des pétroliers traversant le détroit d'Ormuz, ainsi que la mise en place d'un dispositif d'assurance contre les risques politiques, ont toutefois contribué à rassurer les marchés.
Dans le même temps, les investisseurs ont repoussé leurs anticipations de baisse de 25 points de base des taux d'intérêt à septembre, alors qu'ils tablaient jusque-là sur un assouplissement des juillet.
Sur le plan macroéconomique, une enquête privée montre que l'emploi dans le secteur privé a progressé plus fortement que prévu en février. Un autre rapport souligne par ailleurs que l'activité dans les services reste solide.
Du côté des valeurs, Moderna s'est envolée de 15,99% après avoir accepté de verser jusqu'à 2,25 milliards de dollars pour mettre fin à un long litige judiciaire lié au brevet de son vaccin contre le COVID-19.
CoreWeave a progressé de 7,75% après l'annonce d'un contrat avec Perplexity visant à fournir des serveurs destinés à l'entraînement des modèles de la start-up.
Coinbase a également signé une forte hausse de 14,57% après que Donald Trump a apporté son soutien à la plateforme dans son bras de fer avec les banques concernant les rendements des stablecoins.
Les investisseurs surveillaient également la publication des résultats de Broadcom après la clôture de Wall Street. Le spécialiste des semi-conducteurs gagnait près de 0,5% dans les échanges prolongés après avoir annoncé un doublement de son chiffre d'affaires lié à l'intelligence artificielle.
La saison des résultats se poursuit par ailleurs avec les publications attendues jeudi de Costco avant l'ouverture de Wall Street et de Marvell après la clôture.
A lire aussi
-
En conférence de presse sur l'opération "Epic Fury" en Iran, le secrétaire d'état américain Pete Hegseth a été interrogé sur le bombardement d'une école survenu samedi à Minab dans le sud de l'Iran. Il assure que les Etats-Unis enquêtent sur les circonstances de ... Lire la suite
-
Les gouvernements américain et israélien soutiennent mercredi que Téhéran répond de plus en plus faiblement à leur offensive, au cinquième jour d'une guerre loin de se cantonner à ces trois pays. Depuis l'attaque israélo-américaine lancée samedi contre l'Iran, ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a terminé en hausse mercredi, mettant de côté les craintes inflationnistes liées au conflit au Moyen-Orient, aidée par des données économiques meilleures qu'attendues aux Etats-Unis. Le Dow Jones a gagné 0,49%, l'indice Nasdaq a pris 1,29% ... Lire la suite
-
Les deux tiers du territoire de Cuba, dont La Havane, sont sans électricité mercredi après une nouvelle panne dans le réseau national, au moment où les habitants subissent déjà au quotidien l'impact de l'étranglement énergétique imposé par les Etats-Unis. L'île ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer