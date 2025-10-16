Wall Street profite d'une nouvelle salve de résultats d'entreprises

Un opérateur à la Bourse de New York, le 1 octobre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, poussée par de nouveaux résultats trimestriels au-dessus des attentes, dont ceux du géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones progressait de 0,24%, l'indice Nasdaq gagnait 0,42% et l'indice élargi S&P 500 prenait 0,31%.

