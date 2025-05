Wall Street proche de l'équilibre : repli des taux longs

(AOF) - Les marchés américains ont fini proches de l'équilibre (-0,04% pour le S&P500) malgré la détente sur le marché des taux. Le rendement du 10 ans a reculé de 6,5 points de base à 4,54%. La réforme fiscale défendue par Donald Trump, qui devrait accroître l'endettement, a pourtant connu une avancée. Elle est désormais à l'étude au Sénat. Au chapitre économique, la croissance du secteur privé a accéléré, selon les indices des directeurs d'achat de mai. Le Dow Jones a fini stable à 41859,09 points tandis que le Nasdaq a gagné 0,28% à 18925,73 points.

Snowflake a bondi de 13,43% à 203,18 dollars après avoir présenté des résultats meilleurs que prévu et rehaussé son objectif de revenus annuels. Le spécialiste du stockage et de l'analyse de données basé sur le cloud a également dévoilé un remaining performance obligations, une mesure du carnet de commandes, en croissance de 34% à 6,7 milliards de dollars. UBS a également apprécié l'absence de commentaires sur l'impact de la macroéconomie sur les perspectives.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, s'affiche à 52,1 en mai contre 50,6 le mois précédent, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier ressort à 50,7 en mai contre 50,2 en avril. Il était anticipé à 49,9. L'indice des directeurs d'achat pour le secteur des services est de 52,3 contre 50,8 en avril. Il était anticipé à 51.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'est élevé à 227000 la semaine dernière, contre 230000 attendus, après 229000 la semaine précédente.

Les ventes de logements neufs aux Etats-Unis se sont élevées à 4 millions d unités en avril en rythme annuel, ressortant sous le consensus de 4,15 millions. Elles s'étaient élevées à 4,02 millions d'unités en mars.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Analog Devices

Le fabricant de semi-conducteurs Analog Devices a publié des résultats financiers dépassant les attentes des analystes. Au deuxième trimestre de l'exercice 2025, clos le 3 mai, le groupe américain a enregistré un bénéfice net de 569,77 millions de dollars, soit 1,14 dollar par action, contre un bénéfice de 302,24 millions de dollars, ou 61 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action ajusté s'est établi à 1,85 dollar, surpassant de 15 cents les prévisions du marché.

Honeywell

Honeywell a annoncé l'acquisition du segment d'activité "Catalyst Technologies" de l' entreprise de chimie britannique Johnson Matthey pour 1,8 milliard de livres sterling, dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire. L'acquisition devrait être finalisée d'ici le premier semestre 2026. Elle devrait avoir un impact positif sur les bénéfices dès la première année et ajoutera des vecteurs de croissance attractifs à l'activité ESS (Energy and Sustainability Solutions) de Honeywell.

Nike

Nike, dont l'action avance de 2% en avant-Bourse, a annoncé la reprise de la vente de ses articles sur Amazon après six ans d'absence sur la plateforme, selon la presse américaine. La célèbre marque à la virgule a également indiqué prévoir une augmentation des prix de certains produits, à compter de la semaine prochaine.

Snowflake

Snowflake, spécialiste du stockage et de l'analyse de données basé sur le cloud, a annoncé des résultats financiers meilleurs qu'attendu et relevé ses objectifs. La société a enregistré une perte nette de 429,95 millions de dollars, soit 1,29 dollar par action, contre une perte de 317,82 millions de dollars, soit 0,95 dollar par action, un an auparavant. En données ajustées, Snowflake a généré un bénéfice par action de 24 cents, surpassant le consensus qui s'élevait à 21 cents.

UnitedHealth

Aux États-Unis, les spécialistes de l'assurance et des services de santé sont attendus en repli. Ainsi UnitedHealth Group devrait poursuivre sa baisse et ses concurrents comme Humana, Molina Healthcare ou encore CVS Health Corp devraient l'imiter. Tous sont pénalisés par une annonce des Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS). Ces derniers ont annoncé une intensification significative de leurs efforts d'audit des régimes Medicare Advantage (MA). Les CMS vont désormais auditer tous les contrats MA éligibles pour chaque année de paiement dans le cadre de tous les nouveaux audits.