Wall Street poursuit sur sa lancée de la veille
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 16:25
En Europe, au lendemain d'une hausse timide, les indices accélèrent à l'image du CAC 40 qui avance de 0,86%, à 8 004,13 points.
Le conflit au Moyen-Orient se poursuit avec notamment l'annonce, par le ministre israélien de la Défense, de la mort d'Ali Larijani, chef de la sécurité iranienne, lors de frappes aériennes.
En l'absence d'accalmie au niveau de la guerre, les cours du brut restent sur des niveaux élevés. Le WTI à New York cède 0,40%, à 93,42 dollars, et à Londres, le brent de la mer du Nord progresse de 0,33%, à 101 dollars.
Depuis un moment, l'envolée des cours de l'or noir fait craindre, à juste titre, une hausse de l'inflation. Si tel était le cas, notamment si le conflit s'éternise, les banques centrales, et notamment la Fed disposeraient de moins de marge de manoeuvre sur leur politique monétaire.
Il sera justement question de politique monétaire cette semaine. De nombreuses banques centrales doivent rendre leur verdict sur leurs taux d'intérêts, notamment la Fed américaine. Cette dernière a entamé aujourd'hui, une réunion de deux jours et ne devrait surprendre personne en annonçant demain une statu quo sur ses taux.
Les investisseurs se concentreront principalement sur la conférence de presse de son président Jerome Powell afin de tenter d'y déceler des indices sur les intentions de la banque centrale des Etats-Unis. Il s'agira de l'avant dernier comité de politique monétaire pour Jerome Powell, dont le mandat prendra fin le mai prochain. Il sera remplacé par Kevin Warsh, si sa nomination est confirmée par le Sénat.
Quelques statistiques à surveiller
Au niveau de la macro-économie, les investisseurs ont pris connaissance des promesses de ventes de logements de février. Elles ont progressé de 1,8%, là où les analystes redoutaient un repli de 0,6%.
En outre, selon les données hebdomadaires d'ADP, l'économie américaine a créé 9 000 emplois la semaine dernière, contre 15 500 unités sept jours plus tôt.
Sur le marché des devises, le dollar recule face au billet vert (-0,32%) et se négocie contre 0,8670 euro.
De son côté, le bitcoin cède également du terrain (-0,94%), et s'échange contre 74 190 dollars.
En ce qui concerne les métaux précieux, l'once d'or se stabilise juste au-dessus des 5 000 dollars. Celle d'argent recule de 0,85%, à 80,45 dollars.
En ce qui concerne la micro-économie, Mastercard ( 0,77%) a annoncé mardi le rachat pour 1,8 milliard de dollars de BVNK - dont 300 millions de dollars de compléments de prix sous condition de performance - une opération destinée à lui permettre de renforcer sa présence sur le marché très porteur des portefeuilles pour cryptomonnaies.
Du côté des valeurs...
De son côté, Qualcomm grimpe de 2,41%, après avoir annoncé le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant de 20 milliards de dollars, qui s'ajoute à une autorisation existante de 2,1 milliards de dollars. Cette décision vise à renforcer la rémunération des actionnaires et à soutenir le cours du titre.
General Mills ( 0,05%) a annoncé mardi avoir trouvé un accord définitif en vue de céder ses activités au Brésil à 3corações dans le cadre de son plan stratégique visant à renouer avec une croissance rentable.
Pfizer gagne près de 3% à la Bourse de New York ce matin, suite à la présentation par le groupe pharmaceutique américain de résultats cliniques positifs pour l'atirmociclib, son nouveau traitement contre le cancer du sein localement avancé ou métastatique.
Valeurs associées
|74 034,1006 USD
|CryptoCompare
|-0,93%
A lire aussi
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur les performances trimestrielles de la division avions commerciaux ... Lire la suite
-
La holding familiale du milliardaire canadien Stephen Smith a annoncé mardi l'achat à la famille Rothschild de sa part de 26,9% dans The Economist Group, qui publie le célèbre magazine du même nom fondé en 1843. "Stephen Smith, ainsi que sa société holding familiale ... Lire la suite
-
Un haut responsable américain de la lutte contre le terrorisme a annoncé mardi sa démission pour protester contre la guerre menée contre l'Iran, affirmant que la République islamique "ne représentait aucune menace imminente" pour les Etats-Unis. Joseph Kent, ancien ... Lire la suite
-
Plus de 400 personnes ont été tuées lundi soir dans une frappe pakistanaise sur un hôpital pour toxicomanes de Kaboul, ont annoncé mardi les autorités afghanes, l'attaque de loin la plus meurtrière dans le conflit qui oppose les deux voisins depuis des mois. "Le ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer