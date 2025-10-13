 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
46 847,32
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street plombé par les tensions commerciales sino-américaines
information fournie par AOF 13/10/2025 à 08:06

(AOF) - Les marchés américains ont clôturé en nette baisse entre poursuite du shutdown et nouvelles tensions commerciales entre Washington et Pékin. Donald Trump a menacé de ne pas rencontrer son homologue chinois, comme prévu, et d'augmenter fortement les droits de douane sur les produits chinois. Principal indicateur du jour, l'indice de confiance de l'Université du Michigan est ressorti meilleur qu'annoncé en octobre. Côté valeurs, Levi Strauss a souffert sur fond d'impact des droits de douane. Le Dow Jones s'est replié de 1,90% à 45479 points alors que le Nasdaq a chuté de 3,56% à 22204 points.

Levi Strauss a dévissé de 12,55%, à 21,46 dollars. En dépit d'une solide performance engrangée au troisième trimestre et du relèvement de ses prévisions annuelles, le géant américain du jean inquiète les investisseurs après avoir prévenu que les droits de douane allaient peser sur sa marge au quatrième trimestre. Le groupe a déclaré un bpa de 34 cents, là où le consensus ciblait 31 cents et un chiffre d'affaires, conforme aux prévisions, de 1,54 milliard de dollars, soit une croissance de 6% en données publiées et de 7% en données comparables.

Les chiffres économiques du jour

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 55 en octobre, contre 55,1 en septembre. Il était attendu à 54,1.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Bristol-Myers Squibb

Orbital Therapeutics et Bristol Myers Squibb et ont signé un accord définitif portant sur l'acquisition du premier par le second. Pour cette opération, BMS versera 1,5 milliard de dollars en numéraire à la clôture de l'acquisition de sa cible. D'ici là, les deux entreprises continueront d'opérer comme des sociétés distinctes et indépendantes.

Levi Strauss

Levi Strauss se replie de 7% en avant-Bourse. Même si le géant américain du jean a signé une solide performance au troisième trimestre, il a prévenu que les droits de douane allaient peser sur sa marge au quatrième trimestre. Le groupe a déclaré un bpa de 34 cents, là où le consensus ciblait 31 cents. Le chiffre d'affaires réalisé sur la période ressort en ligne avec les attentes pour s'établir à 1,54 milliard de dollars, soit une croissance de 6% en données publiées et de 7% en données comparables.

Qualcomm

La Chine a ouvert une enquête antitrust sur l'acquisition par Qualcomm, du fournisseur de technologies pour véhicules connectés Autotalks, une transaction annoncée en juin, rapporte Bloomberg. En septembre, Pékin avait jugé que Nvidia avait enfreint les lois anti-monopole après l'acquisition du fabricant d'équipements réseau Mellanox Technologies. La Chine fait pression sur les sociétés technologiques américaines alors qu'elle est engagée dans un bras de fer avec les Etats-Unis à propos des droits de douane.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de Stellantis (Crédit: / Adobe Stock)
    Stellantis va investir 13 milliards de dollars aux États-Unis
    information fournie par Reuters 15.10.2025 00:51 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) * Cet investissement est le plus important de l'histoire du constructeur automobile * ... Lire la suite

  • Harry Kane (c) et ses coéquipiers qualifiés pour le Mondial-2026 après la victoire de l'Angletterre en Lettonie,le 14 octobre 2025 à Riga ( AFP / Gints Ivuskans )
    Foot: l'Angleterre de Kane s'envole vers le Mondial-2026
    information fournie par AFP 14.10.2025 23:40 

    L'Angleterre de Thomas Tuchel a validé à vitesse grand V son billet pour le Mondial-2026, mardi en décrochant une sixième victoire en six matches qualificatifs, sans but encaissé, à Riga contre la faible Lettonie (5-0). La sélection des Three Lions est devenue ... Lire la suite

  • Une photo de Bipin Joshi projetée sur un écran pendant une manifestation de proches d'otages, le 16 août 2025 à Tel-Aviv ( AFP / Jack GUEZ )
    Otages à Gaza: le Hamas a rendu quatre dépouilles supplémentaires d'Israéliens
    information fournie par AFP 14.10.2025 23:29 

    Le Hamas a rendu mardi soir quatre dépouilles d'otages supplémentaires au lendemain du retour en Israël des vingt derniers otages vivants retenus à Gaza et de quatre premières dépouilles. L'armée israélienne a annoncé peu après minuit mercredi (21H00 GMT mardi) ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump recçoit son homologue argentin Javier Milei le 14 octobre 2025 à la Maison Blanche ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Trump conditionne l'aide à l'Argentine à la survie politique de son allié Milei
    information fournie par AFP 14.10.2025 23:05 

    "S'il ne gagne pas, nous partons": Donald Trump a menacé mardi de couper les vivres à l'Argentine si son allié, le président ultralibéral Javier Milei, essuyait un revers lors des élections législatives à la fin du mois. "Je soutiens cet homme parce que sa philosophie ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank