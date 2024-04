Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: plie sous le poids des taux et du Proche Orient information fournie par Cercle Finance • 15/04/2024 à 23:58









(CercleFinance.com) - La tendance, nettement positive en début de matinée (avec des hausses assez homogènes autour de +0,9% peu après l'ouverture) s'est assez rapidement retournée et les indices US affichaient déjà des replis voisins de -1% à la mi-séance.

Wall Street finit proche des plus bas du jour : le Dow Jones limite la casse avec -0,65% (grâce à Goldman Sachs +2,9%, United Health +1,5%, Verizon +1%), le S&P 500 s'est enfoncé de 1,20% (autant que vendredi).

L'indice Nasdaq a décroché de 1,8% dans le sillage de Salesforce -7,1%, Tesla -5,6%, Zscaler -3,6%, Autodesk -3,1%, Netflix, Broadcom et Nvidia -2,5%, Apple -2,2%, Microsoft -2%, AMD et Alphabet -1,8%, Paypal -1,7%, Amazon -1,4%.



Les pertes initiales ont été causées par des ventes de détail supérieures aux attentes (tension des taux préjudiciables aux 'technos') puis se sont alourdies alors que le chef d'état-major de l'armée israélienne, le général Herzi Halevi, a douché les espoirs de voir les tensions s'apaiser comme l'a souhaité Joe Biden en affirmant que son pays allait 'riposter' à l'attaque iranienne du week-end (historiquement, Israël a en effet toujours riposté aux attaques dont il faisait l'objet).



Les tensions géopolitiques ressurgissent donc, ainsi que les craintes de voir la FED ne réduire ses taux que par 2 fois cette année (au lieu des 6 ou 7 fois anticipées début 2024).

La dégradation des marchés obligataires US s'est amplifiée avec des chiffres des ventes de détails US ressorties au-delà des attentes.

Le '10 ans' US flambe en effet de presque +15Pts vers 4,64%... et le '2 ans' vient de flirter avec les 5,000% (4,999%).



Les ventes de détail aux Etats-Unis ont augmenté de 0,7% en rythme séquentiel en mars, une progression supérieure aux attentes du marché, après une hausse de 0,9% le mois précédent (révisée d'une estimation initiale qui était de +0,6%).



Le Département du Commerce, qui publie ces chiffres, précise qu'en excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines se sont accrues de 1,1% le mois dernier, après une augmentation de 0,6% en février.





