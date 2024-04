Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: peu de changements à la veille de l'inflation information fournie par Cercle Finance • 09/04/2024 à 15:13









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en légère progression mardi matin à la veille de la publication de l'inflation aux Etats-Unis, qui pourrait faire encore bouger les anticipations en matière de taux d'intérêt.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les indices new-yorkais avancent de 0,2% à 0,3%, annonçant un début de séance en petite hausse.



En attendant le coup d'envoi de la saison des résultats, prévu vendredi, l'orientation des marchés devrait être déterminée par la publication des données des prix à la consommation, qui seront publiées demain.



Après le 'rally' du début d'année, qui a vu l'indice S&P 500 grimper de plus de 9%, les investisseurs sont en effet de nouveau confrontés au risque d'un réveil de l'inflation aux Etats-Unis, avec pour corollaire le risque d'une réévaluation de leurs attentes en termes de politique monétaire.



Des chiffres supérieurs aux attentes viendraient ainsi confirmer le discours plus prudent tenu par les membres de la Réserve fédérale depuis quelques semaines quant à la nécessité d'un assouplissement de la politique monétaire.



'Les chiffres de l'inflation pourraient remettre en cause le scénario de trois baisses des taux de la Fed cette année, que le marché privilégiait encore la semaine dernière', estime César Perez Ruiz, responsable des investissements chez Pictet Wealth Management.



La statistique est d'autant plus attendue que les derniers indicteurs, bien meilleurs que prévu, ont conduit les intervenants à revoir en nette baisse la probabilité d'une baisse de taux dès le mois de juin.



Selon le baromètre Fedwatch de CME Group, la probabilité d'une réduction du loyer de l'argent en juin n'est plus estimée qu'à 51% aujourd'hui, contre encore 61% il y a une semaine.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans abandonne plus de quatre points de base à moins de 4,38%, tandis que le dollar cède un peu de terrain face à l'euro dans l'attente des chiffres des prix à la consommation.



L'euro remonte à près de 1,0880 dollar.



Le marché pétrolier repart à la baisse après son récent redressement, qui l'avait conduit à des plus hauts de cinq mois. Le brut léger américain recule de 0,3% à 86,2 dollars.





