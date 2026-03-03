Wall Street : pertes réduites de moitié après une annonce de Trump à mi-séance
Une annonce de Donald Trump a beaucoup contribué à dissiper la tension liée à la fermeture du détroit d'Ormuz, synonyme de potentielle pénurie de pétrole et de gaz liquéfié si le blocage durait plusieurs semaines : les compagnies d'assurance londonienne ayant suspendu l'exécution des contrats pour les navires navigant dans la "zone de guerre", le Président ordonne à la United States Development Finance Corporation de prendre le relai.
La marine américaine sera également sollicitée pour escorter et protéger les navires marchands.
Ils seront certes assurés, mais ils ne seront toujours pas à l'épreuve des mines, des tirs de drones ou de missiles, de mini-sous marins télécommandés agissant comme des torpilles (autant d'armes dissuasives dont disposent les forces iraniennes), etc.
Il faudra tout de même prendre un risque "physique" et les équipages demanderont des primes exorbitantes.
Mais l'effet d'annonce a rempli sa mission : détente des taux (peur de l'inflation qui se dissipe un peu), baisse de la volatilité (le "VIX" est retombé de 20% vers 10% à 23,60) et les indices boursiers ont largement limité la casse : le Dow Jones a cédé un modeste 0,83% (-400Pts contre -1.200Pts vers 16H15), l'indice Nasdaq a perdu 1,02% et S&P 500 a perdu moins de 1% ce qui est symboliquement rassurant (avec seulement -0,94%).
A noter que le Russell-2000, pourtant moins exposé en principe aux turbulences internationales a lâche -1,8%, le "Dow Industrial" -2%.
Il y a quand même eu des replis très significatifs sur les "technos" et notamment les spécialistes des "mémoires" avec Micron -8%, Western Digital -7,2%, KLA -6,1%, Lam Research -6%, Seagate -5,8% ainsi que sur les producteurs de matière première (Abemarle -7,6%, Newmont -7,7%, Corning -7%).
Attention toutefois aux volumes qui ont été très soutenus : les gestions vendent (réduction du "risque"), le "retail" vend (appels de marge oblige), les initiés comme Peter Thiel vend... et les rachats sont techniques, liés mécaniquement à la décrue du "VIX" dans le sillage du pétrole (revenu de 77,5$ à 75$ ce soir, mais le gasoil a pris 14% depuis ce weekend).
Au quatrième jour de l'offensive israélo-américaine contre l'Iran, aucun signe d'apaisement en vue : la cadence des tirs de drones iraniens "low cost" diminue mais les missiles prennent le relai, plus précis et plus destructeurs :Téhéran n'épargne aucun des sites militaires ou emblématiques (ambassades, consulats) liés aux Etats-Unis dans le Golfe, et les frappes visent également les installations pétrolières, les oléoducs, etc..
De son côté, Israël continue de bombarder "simultanément" l'Iran et le Liban, avec des "dommages collatéraux" importants sur la population civile, notamment à Beyrouth..
Après s'être nettement tendu à l'ouverture, le rendement des emprunts de l'Etat américain à 10 ans est retombé, évoluant autour de 4,065% vers 22H contre pratiquement 4,12% en séance (avec un pétrole à 77$), le "2 ans" finit à 3,517 contre 3,487% et 3,59% au plus haut vers midi.
Mais il n'y a pas que la trajectoire ses "treasuries" qui suscitent de l'inquiétude depuis 48H : l'action Blackstone a chuté de 4% après qu'un article du Financial Times a indiqué que son fonds de crédit privé avait enregistré 1,7Mds$ de sorties nettes au premier trimestre : après les difficultés de trésorerie de "Blue Owl" il y a 10 jours, qui sera le prochain émetteur d'obligations privées à susciter la méfiance des marchés ?
