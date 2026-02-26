 Aller au contenu principal
Wall Street perd de son enthousiasme face à l'intelligence artificielle après les résultats de Nvidia
26/02/2026

Les indices américains évoluent en nette baisse à la mi-séance. La publication de Nvidia, pourtant solide, n'a ni surpris ni réellement convaincu les investisseurs, entraînant un repli marqué des valeurs technologiques. Vers 16h45, le S&P 500 recule de 1,10% à 6 870 points, le Dow Jones cède 0,33% à 49 319 points et le Nasdaq chute de 1,86% à 22 707 points.

Sur le plan macroéconomique, l'agenda est allégé ce jeudi. Les investisseurs ont pris connaissance des nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage qui ont atteint 212 000 pour la semaine close le 21 février, contre 208 000 la semaine précédente. Le consensus établi par Bloomberg anticipait toutefois une hausse plus prononcée, à 216 000, ce qui relativise la portée de ces données et limite leur impact négatif sur les marchés.

Les intervenants surveilleront demain les prix la production en janvier et l'indice PMI de Chicago en février.

Nvidia en retrait, Salesforce dans le vert

Du côté des entreprises, Nvidia a publié mercredi soir des résultats trimestriels supérieurs aux attentes pour son quatrième trimestre, soutenus par des dépenses toujours plus importantes dans les infrastructures. Néanmoins, l'absence d'effet de surprise, combinée aux craintes persistantes d'une bulle spéculative autour de l'intelligence artificielle, pèse sur le titre, qui recule de 4,7%.

Dans son sillage, plusieurs acteurs du secteur des semi-conducteurs accusent également le coup. Broadcom abandonne 6,7%, Lam Research 5,4% et Applied Materials 5,5%, illustrant le regain de prudence des investisseurs sur l'ensemble de la chaîne.

À contre-courant, Salesforce progresse de 3,2%. L'éditeur de logiciels de gestion de la relation client a publié des résultats supérieurs aux attentes et annoncé un nouveau plan de rachat d'actions de 50 milliards de dollars.

IonQ s'envole de 18,4% après avoir fait état d'une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre et relevé ses perspectives pour le premier trimestre ainsi que pour 2026. Dans un mouvement comparable, Celsius avance de près de 12%, porté par des résultats trimestriels eux aussi supérieurs aux anticipations du marché.

IA: Intelligence artificielle
