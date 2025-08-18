Wall Street: pénalisé vendredi par une vague de données
information fournie par Cercle Finance 18/08/2025 à 07:25
A la clôture de la séance écoulée, le Dow Jones a grignoté près de 0,1% à 44.946 points, tandis que le S&P 500 a cédé 0,3% à un peu moins de 6.450 points et que le Nasdaq Composite a reculé de 0,4% à 21.623 points.
Néanmoins, sur l'ensemble de la semaine, le Dow s'est adjugé plus de 1,7%, le S&P a gagné plus de 0,9% et le Nasdaq a pris 0,8%, ces deux derniers ayant atteint de nouveaux records historiques lors de la séance de mercredi.
Les statistiques publiées tôt dans la matinée de vendredi ont montré que les ventes de détail aux Etats-Unis avaient augmenté de 0,5% en juillet (+0,3% hors secteur automobile), une bonne nouvelle pour la consommation et la croissance.
Toutefois, le moral des ménages américains s'est dégradé de manière inattendue en août, selon l'indice de l'Université du Michigan qui a reculé à 58,6 après 61,7 en juillet, en raison de l'érosion du pouvoir d'achat causée par les prix élevés.
D'ailleurs, les prix à l'importation ont progressé de 0,4% le mois dernier en rythme séquentiel, leur plus forte hausse en un an, laissant craindre que les surtaxes douanières pourraient effectivement se répercuter sur l'inflation aux Etats-Unis.
Par ailleurs, après une hausse de 0,4% en rythme séquentiel en juin (révisée par rapport à un gain de 0,3% estimé initialement), la production industrielle américaine s'est tassée de 0,1% le mois suivant, selon la Réserve fédérale.
La décélération de l'activité conjuguée à des pressions inflationnistes conduisait bon nombre d'intervenants à redouter une 'stagflation', une combinaison de croissance faible et d'inflation élevée qui n'était plus apparu depuis les années 1970.
S'agissant des valeurs, Applied Materials a dévissé d'environ 14%, l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs ayant dévoilé jeudi soir des prévisions décevantes à l'occasion de sa publication de résultats trimestriels.
Target a cédé 1,2% dans le sillage d'une dégradation par Bank of America de son opinion de 'neutre' à 'sous-performance', le broker estimant que les perspectives de long terme du distributeur à bas prix se détérioraient.
A lire aussi
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. En outre, le RSI montre des signes de fragilité car il est particulièrement ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer