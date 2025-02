Wall Street: pas de rebond après le sell-off de vendredi information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 07:32









(CercleFinance.com) - Après une entame en demi-teinte, Wall Street avait refait surface à la mi-séance, le 'S&P' repassant dans le vert, le Dow Jones avançant de 0,5% vers 44.700 avant de finir sur un gain de 0,08%. Le S&P500 recule lui de -0,5% et le Nasdaq s'enfonce de -1,2%, retrouvant ses plus mauvais niveaux de la séance.



Parmi les replis les plus marquants, Palantir chute de -10,5%, Nvidia de -3%, Meta de -2,2%, et Tesla poursuit sa glissade avec -2,1%.



Les indices US ne parviennent pas à se remettre de leurs lourdes pertes de vendredi. Le 'VIX' se redresse fortement (+5% vers 20), bien plus que le modeste repli du 'S&P' ne le justifie proportionnellement.



La semaine qui s'ouvre sera marquée par plusieurs rendez-vous de premier plan, à commencer par les résultats trimestriels de Nvidia qui tomberont mercredi soir.



Les investisseurs espèrent à cette occasion se rassurer sur la trajectoire exponentielle des investissements dans l'IA, une thématique qui a permis à Wall Street de voguer de record en record depuis près d'un an et demi.



'Nous nous attendons à ce que le groupe fasse encore état de solides performances en dévoilant des comptes meilleurs que prévu et en relevant ses objectifs, ce qui devrait permettre de calmer les nerfs du marché', prédit Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities.



Des groupes de premier plan tels que le spécialiste des magasins de bricolage Home Depot et le concepteur de logiciels d'entreprise Salesforce dévoileront également leurs résultats trimestriels dans les jours à venir.



Sur le front obligataire, le repli de Wall Street et le 'risk-off' profite aux T-Bonds qui se détendent de -3 points de base vers 4,39%.



Enfin, l'or, autre baromètre du sentiment des investisseurs, a testé de nouveaux sommets à 2.973$/Oz (contrat avril) puis 2.956$ (prix 'spot', nouveau record absolu).



Le pétrole progresse lui aussi de +0,6% vers 70,80 $, mais reste dans de basses eaux.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.