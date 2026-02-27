Wall Street ouvre en baisse, la "tech" à nouveau pénalisée

La Bourse de New York a ouvert en baisse vendredi, pénalisée une nouvelle fois par les craintes liées à l'intelligence artificielle (IA), auxquelles s'ajoute un indicateur montrant une accélération des prix à la production.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 475,73 points, soit 0,96% à 49.023,47 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,87% à 6.848,41 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 1,22%, soit 279,69 points, à 22.598,70 points.

Les valeurs technologiques américaines restent sous pression, les investisseurs s'inquiétant du retour sur investissement des dépenses colossales consacrées à l'IA.

Les craintes persistent malgré les prévisions et les résultats supérieurs aux estimations de la coqueluche du secteur, Nvidia NVDA.O , qui recule de 2,5% dans les premiers échanges après un recul de 5% la veille.

Les actions des éditeurs de logiciels, des courtiers financiers et des services d'analyse de données et juridiques ont également connu un mois difficile en raison des répercussions potentielles de l'IA dans de nombreux secteurs, et les indices en témoignent : le Nasdaq s'apprête à enregistrer sa plus forte baisse mensuelle depuis mars 2025, en pleine tempête commerciale.

Le compartiment technologie du S&P .SPLRCT cède 1,74% dans les premiers échanges.

"Il y a beaucoup de questions autour de l'IA et de l'impact de ses bouleversements dans différents secteurs (...). Il y a également beaucoup d'inquiétudes quant à l'avenir de la technologie, et plus particulièrement de la technologie américaine", déclare Anthi Tsouvali, stratège chez UBS Global Wealth Management, qui signale une rotation en cours vers des entreprises qui opèrent dans des segments plus défensifs du marché.

La publication, peu avant l'ouverture, de l'indice des prix à la production, qui a augmenté plus que prévu en janvier, laisse également présager une accélération de l'inflation américaine dans les mois à venir et contribue également à saper le moral des investisseurs.

Aux valeurs, Netflix NFLX.O et Paramount Skydance PSKY.O grimpent de 7,29% et 1,34% respectivement, le géant du streaming ayant dit jeudi qu'il ne relèverait pas son offre sur Warner Bros Discovery WBD.O (-1,86%) après l'offre révisée déposée par Paramount, une annonce qui met fin au feuilleton du rachat du prestigieux studio de cinéma américain et de sa plateforme de streaming.

Le fabricant d'ordinateurs Dell DELL.N , qui s'attend à un doublement du chiffre d'affaires de son activité de serveurs optimisés pour l'intelligence artificielle (IA) au cours de l'exercice 2027, grimpe en revanche de 16%.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur []

(Version française Diana Mandiá, édité par Jean-Stéphane Brosse)