Wall Street ouvre en baisse avec l'incertitude au Moyen-Orient

La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, les investisseurs optant pour la prudence en attendant des éclaircissements sur la situation au Moyen Orient alors que les cours pétroliers restent élevés.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 0,29%, à 49.344 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,21% à 7.122 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,32%, à 24.575 points.

Les tensions géopolitiques restent au centre de l'attention des marchés malgré une saison des résultats des entreprises globalement positive pour le moment mais qui ne prend pas en compte pleinement les perturbations engendrées par le conflit en cours au Moyen-Orient.

L'Iran a arraisonné deux navires dans le détroit d'Ormuz et a exigé des Etats-Unis une levée de leur blocus naval sur les ports iraniens après la prolongation unilatérale du cessez-le-feu entre Washington et Téhéran pour une durée indéterminée.

L'absence de progrès dans les pourparlers de paix avec l'Iran se traduit sur les marchés financiers par une remontée de la volatilité, un renchérissement des prix de l'énergie avec un baril de pétrole au-dessus des 100 dollars et une appréciation du dollar.

"Le marché pourrait désormais basculer de l'idée d'un accord imminent à celle d'une situation beaucoup plus incertaine. Si les prévisions d'une réouverture début mai s'avèrent infondées, les prix devraient remonter, tant pour le pétrole brut que pour les produits raffinés", prévient Bjarne Schieldrop, analyste chez SEB.

Aux valeurs, Tesla TSLA.O abandonne 4,10%, le constructeur automobile ayant fortement relevé ses projets de dépenses pour cette année, à plus de 25 milliards de dollars, pariant sur l'intelligence artificielle, la robotique et les puces électroniques.

IBM IBM.N dévisse de 8%, la croissance du chiffre d'affaires du groupe ayant ralenti au premier trimestre, ravivant les craintes de perturbation dans le secteur des logiciels par les outils d'intelligence artificielle (IA). Dans le sillage d'IBM, Microsoft MSFT.O cède 2,5% et Adobe ADBE.O 5%.

Le groupe de défense Lockheed Martin LMT.N chute de 5,42% après avoir publié un bénéfice en baisse au premier trimestre, tandis que le conglomérat industriel Honeywell International

HON.O plonge de 4,34% et le fabricant d'équipements médicaux Thermo Fisher TMO.N de 8,92% après la publication de leurs comptes financiers respectifs.

Côté hausse, Texas Instruments TXN.O bondit de 14,60% après avoir annoncé des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour le deuxième trimestre supérieures aux attentes de Wall Street. Le fabricant de produits chimiques Dow DOW.N gagne pour sa part 1,10% après avoir enregistré une perte nette trimestrielle moins marquée que prévu.

Hasbro HAS.O grimpe de 4,74%, le fabricant de jouets ayant dit anticiper un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes. Comcast CMCSA.O (+4,35%) est également bien orienté après sa publication trimestrielle.

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(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de Ahmad Ghaddar, édité par Blandine Hénault)