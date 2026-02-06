Wall Street ouvre dans le vert, mais Amazon recule

Une plaque de rue, Wall Street, est vue à l'extérieur du New York Stock Exchange (NYSE) à New York City, New York

La Bourse de New York a ouvert dans le vert vendredi, après une vague de ventes massives des actions technologiques ‍cette semaine, tandis qu'Amazon chute après être devenue la nouvelle grande entreprise technologique à augmenter ses dépenses dans les infrastructures d'intelligence artificielle.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones ‌gagne 356,11 points, soit 0,73%, à 49.264,83 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,49% à 6.832,03 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,34%, ​soit 77,00 points, à 22.617,58 points.

Amazon recule de 8,82% après avoir dit jeudi ⁠prévoir un bond de plus de 50% de ses dépenses en capital cette année, imitant d'autres géants technologiques américains qui déploient des ⁠investissements massifs pour renforcer leurs ‍infrastructures d'intelligence artificielle (IA), au centre d'une forte concurrence.

Le scepticisme des ⁠investisseurs à l'égard des dépenses en IA s'est intensifié depuis que Microsoft a annoncé à la fin du mois dernier des plans d'investissement colossaux, mettant ainsi les ​budgets d'investissement des grandes entreprises technologiques sous les feux de la rampe.

Les 600 milliards de dollars que Amazon, Microsoft, Google et Meta prévoient de dépenser cette année dans ⁠l'IA ont alimenté les craintes concernant le coût du boom de ​l'IA, tandis que les inquiétudes relatives aux perturbations dans des ​secteurs tels que les ​logiciels et les services de données ont persisté.

"La semaine a été divisée en deux ​parties. Au début de la semaine, les ⁠inquiétudes concernaient les logiciels d'IA, puis à la fin de la semaine, elles portaient sur les dépenses en IA", résume Fiona Cincotta, analyste de marché senior chez City Index.

Aux valeurs, Coty recule d'environ 15%. La société de produits de beauté et de ‌soin a retiré jeudi ses perspectives annuelles alors qu'elle lance une stratégie axée sur ses marques phares et que le nouveau directeur général par intérim, Markus Strobel, a appelé à une discipline et une exécution accrues, afin de redresser les performances financières en berne. L'action plonge de 17% en avant-Bourse.

(Rédigé par Mara Vîlcu)