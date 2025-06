Wall Street: optimisme, toujours, sur le front du commerce information fournie par Cercle Finance • 10/06/2025 à 15:26









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en légère hausse mardi matin grâce à la reprise des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, qui ravive l'espoir d'une issue favorable au différend qui oppose depuis de longs mois les deux premières économies mondiales.



Une demi-heure avant le coup d'envoi des échanges, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent en moyenne de 0,1%, annonçant un début de séance sur une progression modérée.



En l'absence de tout indicateur économique au menu du jour, les investisseurs restent focalisés sur l'évolution des discussions que conduisent actuellement à Londres les représentants de Washington et Pékin.



Si ce 'mécanisme de consultation économique et commerciale' n'a pour l'instant donné aucun résultat concret, les intervenants espèrent des avancées notables, notamment sur les questions des embargos sur les composants technologiques et de l'approvisionnement en terres rares.



'Il y a eu des signaux positifs à l'issue de la réunion d'hier', fait valoir Jim Reid, analyste chez Deutsche Bank, citant les propos du directeur du Conseil économique national américain, Kevin Hassett, à CNBC.



La secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a quant à lui évoqué une 'réunion constructive' tandis que le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, a qualifié les discussions de 'fructueuses'.



Ces déclarations ont été interprétées comme le signe d'un compromis potentiel, dans lequel Washington allégerait ses contrôles à l'exportation en échange d'un assouplissement des restrictions chinoises sur les terres rares.



En attendant des annonces concrètes, les marchés préfèrent toutefois rester prudents.



'Il ne faut pas oublier que ces dernières semaines ont été marquées par de nombreux revirements', rappelle Jim Reid, qui note que les droits de douane américains sur les produits chinois ont récemment grimpé jusqu'à 145%, avant d'être drastiquement réduits à 30%.



La crainte d'une récession aux Etats-Unis et l'incertitude sur le rythme des baisses des taux d'intérêt de la Fed ont rendu les investisseurs nerveux sur l'importance d'un compromis entre les deux pays.



Les intervenants gardent par ailleurs en mémoire les interminables cycles de pourparlers qui avaient eu lieu lors du précédent mandat de Trump, principalement en 2018 et 2019, sans souvent permettre d'avancées majeures.



Le regain d'espoir sur le commerce ne permet pas au dollar de reprendre des couleurs puisque l'euro se maintient, autour de 1,1440, à des sommets de plus de trois ans.



Le rendement des obligations du Trésor à dix ans est lui aussi orienté à la baisse, cédant plus de trois points de base, sous 4,45%.



Les cours du pétrole repartent à la hausse alors que les pourparlers de Londres ravivent l'espoir d'un accord entre Washington et Pékin qui bénéficierait à la croissance mondiale et donc à la demande.



Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) en profite pour reprendre 0,5% à 65,6 dollars.





