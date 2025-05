Wall Street: Nvidia va focaliser toute l'attention information fournie par Cercle Finance • 28/05/2025 à 15:17









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait débuter sur une note stable mercredi matin après ses solides gains de la veille et en attendant la publication ce soir des comptes trimestriels de Nvidia, qui viendra officieusement clôturer la saison des résultats.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice Dow Jones recule de 0,1%, mais celui sur le Nasdaq 100 avance de 0,2%, annonçant une ouverture en demi-teinte.



Les investisseurs espèrent que Nvidia publiera des bénéfices trimestriels et des prévisions suffisamment solides pour justifier le récent rebond des marchés d'actions et faire disparaître les craintes provoquées par les récentes tensions commerciales.



Porté par l'approche plus conciliante de Donald Trump sur les droits de douane, le S&P 500 s'était adjugé plus de 2% hier au sortir du long week-end de 'Memorial Day'.



Avec cette progression, le S&P, l'indice de référence des gérants de fonds, est revenu en territoire positif sur l'année et n'évolue plus qu'à quelques dizaines de points de son seuil psychologique des 6000 points.



Les investisseurs devraient cependant préférer ne pas trop s'engager avant la parution, ce soir après la clôture, des résultats trimestriels de Nvidia, qui pourraient alimenter le récent élan haussier ou au contraire marquer la fin du rebond.



Les intervenants surveilleront de très près les performances du géant des processeurs graphiques, qui donneront un aperçu de l'évolution des investissements dans l'IA et de la future trajectoire de la tech US.



Au vu du 'rally' amorcé ces dernières semaines, bon nombre d'analystes estiment que les marchés vont avoir besoin de bonnes nouvelles pour soutenir les gains récemment accumulés.



Parmi les 'Sept Magnifiques', les résultats d'Alphabet et Meta ont été bien accueillis, mais ceux d'Apple, Amazon et Microsoft ont plutôt déçu.



Selon Henry Allen, stratège chez Deutsche Bank, les marchés financiers sont devenus vulnérable et pourraient subir une correction au vu des incohérences notables qui existent actuellement entre les différentes classes d'actifs.



Le professionnel attire notamment l'attention sur des anomalies comme le resserrement des spreads obligataires en Europe malgré les inquiétudes budgétaires, ou encore la stabilité des anticipations d'inflation aux Etats-Unis malgré des signes de reprise inflationniste.



De son point de vue, ces déséquilibres pourraient être à l'origine d'une prochaine correction.



Les investisseurs pourront par ailleurs se faire une opinion sur les chances de voir la Réserve fédérale poursuivre sur la voie de l'assouplissement monétaire avec la parution, à la mi-journée, des 'minutes' de sa réunion du début du mois de mai.





