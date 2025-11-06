Wall Street : nouvel accès de lourdeur, le marché de l'emploi US se dégrade
information fournie par Zonebourse 06/11/2025 à 22:41
La séance a également été saignante pour le Russell-2000 qui lâche près de -1,9% vers 2.418 (contre +1,5% la veille).
Le Dow Jones s'en sort le mieux avec -0,84%, le S&P 500 cède -1,12% à 6720, ce qui ne constitue pas le plus bas du jour comme ce fut le cas sur le Nasdaq.
L'indice des 'technos' a pâti du recul des semiconducteurs (le Soxx décroche de -2,6%) puis de titres comme Doordash (-17,5%), AMD -7,3%, Strategy (très lié au bitcoin qui chute de -3,2%), Nvidia -3,6%, Applied Materials et Microchip -3%... et le recul de Tesla (-3,5%), Amazon (-2,9%), Meta (-2,7%) et Microsoft (-2,2%) ont largement pesé sur la tendance (seul Alphabet surnage avec +0,2%).
A noter également le plongeon abyssal de Duolingo avec -25,5%, Hubspot -15%, Paycom -10,7%, Microcloud -9,5%, Fortinet -6,5%... et Carmax avec -24,3% (lanterne rouge du S&P500).
Wall Street a également mal accueilli les déclarations d'Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago (considéré comme un économiste influent) sur CNBC dans l'après-midi: il a estimé qu'il fallait se montrer 'prudent' et 'ralentir' le cycle d'assouplissement monétaire actuel tant que la banque centrale ne disposait pas de données fiables sur l'inflation (pénurie de 'stats' des agences d'état) pour cause de fermeture des administrations fédérales (le 'shutdown' va atteindre son 38ème jour ce vendredi, soit 5 semaines et demi, du jamais vu).
Mais la FED ne devrait pas 'passer son tour' mi-décembre face aux pertes d'emploi recensées dans les entreprises US en d'octobre et elle réduira son taux directeur en décembre vers 3,75%.
Et effet, de nouveaux signaux de faiblesse affectent le marché du travail : selon le cabinet 'Challenger', les suppressions d'emplois en octobre (-153.000) ont atteint un plus haut niveau en 22 ans.
Selon l'enquête mensuelle de Macro-Edges, les entreprises américaines ont annoncé un nombre très similaire de 154 600 suppressions d'emplois: c'est le chiffre mensuel le plus élevé depuis au moins 2 ans, soit également +84 % par rapport aux 84 000 du mois de septembre.
Alors bien sûr, il y a le 'shutdown' qui commence à impacter les projets des entreprises (beaucoup de démarches administratives qui fluidifient le 'business' prennent du retard et bloquent les initiatives) mais c'est surtout le secteur privé qui enregistre un nombre inhabituel de 'départs' (licenciements, ruptures de contrat).
Après le rebond observé mercredi, une vague de 'risk-off' impacte de nouveau le compartiment des 'cryptos' (dans le sillage du Nasdaq) et l'essentiel des gains est reperdu sur le Bitcoin (-3,2% sous 100.600$) et l'Ethereum (-3,6% sous 3.300$), le XRP (Ripple) dévisse de -6% sous 2,20$.
Le 'risk-off' du jour fait refluer le rendements des T-Bonds : le '10 ans' se détend de -7,4Pts vers 4,0840%, le '30 ans' de -5,5Pts vers 4,682%... et le '2 ans' de -7Pts vers 3,562%.
Valeurs associées
|101 203,3462 USD
|CryptoCompare
|-0,13%
