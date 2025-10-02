Wall Street : nouveau triplé de records absolus après ADP
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 00:00
Le Nasdaq-100 complète le trio, malgré un gain de +0,5% à 24.800... pour un 3ème doublé intraday/clôture.
L'indice des 'technos' a bénéficié de la flambée de 4 géants des semiconducteurs : Super MicroComputer +9,3% Micron +8,9%, Intel +7,1%, ARM +6,3%, avec un nouveau plus haut absolu du 'SOXX' qui grimpe de +1,9% à 276,4$.
Wall Street se moqué éperdument du 'shutdown' qui débute ce mercredi, faute d'accord budgétaire, avec la fermeture partielle des administrations fédérales aux Etats-Unis (750 000 fonctionnaires au chômage technique).
'Même si historiquement les shutdowns n'ont eu qu'un effet limité sur les marchés financiers et l'économie (l'Etat consent à chaque fois un rétablissement des salaires dans leur intégralité), cela reste un risque à surveiller', note Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.
Le professionnel rappelle ainsi qu'une fermeture des services fédéraux, même partielle, n'est jamais une situation anodine.
Les acheteurs ont retrouvé un peu d'entrain après la publication de l'indice ADP qui fait ressortir une chute de -32.000 créations d'emplois dans le secteur privé en septembre: une dégradation plus forte que prévu du côté du marché du travail US qui appelle de nouvelles baisses de taux.
Le consensus sur une prochaine baisse fin octobre remonte au zénith, aidé par la forte baisse du pétrole (le WTI est retombé au plus bas depuis mi-août vers 61,2$), qui occasionne une légère détente des taux longs (-1,5Pt) et du '2 ans' (-4Pts).
A lire aussi
-
par Sinéad Carew et Niket Nishant La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, portée notamment par le secteur de la santé malgré la publication d'une enquête faisant état d'une destruction surprise des emplois aux Etats-Unis et l'incertitude qui règne au lendemain ... Lire la suite
-
En champion d'Europe, le Paris SG est allé gagner sur la pelouse du FC Barcelone mercredi (2-1) pour la deuxième journée de Ligue des champions, marquant les esprits dans ce match très attendu. Dans le duel de deux des équipes les plus séduisantes d'Europe, qui ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a terminé en hausse mercredi, portée par la perspective de baisses de taux de la banque centrale américaine (Fed), les investisseurs se montrant également optimistes quant à l'indépendance politique de l'institution. Le Dow Jones (+0,09% à ... Lire la suite
-
De nouvelles manifestations de la jeunesse malgache se sont déroulées mercredi dans plusieurs villes de Madagascar pour réclamer le départ du président Andry Rajoelina, après déjà une semaine de rassemblements et un appel désormais à la grève générale. Mercredi ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer