Wall Street: nouveau 'sell-off', le VIX s'envole vers les 25 information fournie par Cercle Finance • 07/03/2025 à 08:20









(CercleFinance.com) - Les 'tarifs', encore les 'tarifs', cette fois-ci, Trump entretient une réelle nervosité du côté de Wall Street, avec des séance en montagnes russes et se terminent le plus souvent par un 'sell-off'.



Cette séance jeudi nous en fournit la parfaite illustration : les indices US rouvraient en net repli de -1,5 à -2% (S&P500 puis Nasdaq) puis effaçaient en 90 minutes la moitié des pertes initiales (vers -0,7 et -0,6% respectivement vers 17H et l'on observait une nouvelle remontée express du Nasdaq).



Mais machine arrière toute à partir de 17H15 et glissade jusque vers 20H30, avec des écarts supérieurs à -2% sur le S&P500 et -3% sur le Nasdaq (qui flirtait avec les 18.000.



Au final, le Dow Jones limite la casse (-1%) mais le S&P500 lâche -1,7% et le Nasdaq -2,6%.



Notons que le VIX grimpe de +14% vers 25... son pire score depuis le 20 décembre dernier.



La Nasdaq a été le théâtre de liquidations massives sur Mongho.DB -27%, Marvell -20%, Applovin -18,4%, Palantir -11% mais aussi Nvidia -6%, ARM et Tesla -5,5%... et l'indice SOXX des 'semi' lâche -4,2%.



Les indices boursiers n'ont pas réagi à la déferlante de 'stats' aux Etats Unis: dans le détail, la productivité non agricole aux Etats-Unis a augmenté de 1,5% en rythme annualisé au quatrième trimestre 2024, rapporte le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, la production totale ayant progressé de 2,4 % et le nombre d'heures travaillées de 0,8 %.



Par rapport au même trimestre de l'année précédente, la productivité du travail dans le secteur des entreprises non agricoles a augmenté de 2,0 % au quatrième trimestre 2024.



Les coûts unitaires de la main-d'oeuvre dans le secteur des entreprises non agricoles ont augmenté de 2,2 % au quatrième trimestre 2024, reflétant une hausse de 3,8 % de la rémunération horaire et une progression de 1,5 % de la productivité.



Plus inquiétant, le déficit commercial des Etats-Unis s'est creusé au mois de janvier en raison d'une forte hausse des importations qui pourrait accentuer les inquiétudes ayant trait à l'impact des nouveaux droits de douane sur l'activité économique.



Le déficit commercial a augmenté à 131,4 milliards, contre 98,1 milliards en décembre, selon les statistiques publiées jeudi par la Département du Commerce.



Les exportations ont augmenté de 1,2% à 269,8 milliards de dollars, une hausse emmenée principalement par la hausse des exportations d'avions commerciaux et de produits pharmaceutiques.



Mais les importations ont bondi dans le même temps de 10% de 329,5 milliards de dollars sous l'impulsion d'une envolée des importations de métaux, sans doute dans l'anticipation par les entreprises américaines de la mise en oeuvre de surtaxes douanières sur l'acier et l'aluminium par l'administration Trump.



Côté emploi, le Département du Travail annonce avoir enregistré une chute de -21.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 24 février, pour un total de 221.000.



La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 224.250 en hausse anecdotique de 250 par rapport à celle de la semaine précédente.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a reculé de 7.000 pour s'établir à 1.855.000 lors de la semaine du 17 février, soit la période disponible la plus récente pour cette statistique.





