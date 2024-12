Wall Street: nouveau record pour le Nasdaq après l'inflation information fournie par Cercle Finance • 11/12/2024 à 17:26









(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert en hausse mercredi, stimulée par la dernière statistique de l'inflation qui est venue renforcer la possibilité d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt ce mois-ci.



Autour de 11h00 (heure de New York), le Dow Jones peine à décoller et reste stable à 44.241,7 points, pénalisé essentiellement par le repli des valeurs liées à la santé, mais le Nasdaq Composite s'octroie une progression de 1,2% à 19.920,9 points.



L'indice à forte pondération technologique avait inscrit auparavant un nouveau record historique, au-delà de 19.979,7 points.



Les marchés d'actions américains avaient pris une trajectoire ascendante dès l'ouverture suite à la parution d'indicateurs reflétant une bonne maîtrise de l'inflation qui devrait permettre à la Fed d'abaisser de nouveau ses taux la semaine .



Le Département du Travail a annoncé ce matin que l'indice des prix à la consommation avait augmenté de 2,7% sur un an en novembre aux Etats-Unis, après +2,6% en octobre, une évolution conforme aux attentes du marché.



Conséquence, 'la Fed va aborder la fin de l'année en restant confiante dans le processus de désinflation, et nous pensons qu'elle maintiendra le cap sur un nouvel assouplissement progressif au cours de l'année prochaine', commente Whitney Watson, chez Goldman Sachs Asset Management.



Autre élément positif du rapport, l'inflation au niveau des services - qui faisait souci aux marchés depuis quelques mois - a ralenti sur une base mensuelle.



'Ces données sont généralement favorables aux actifs risqués et pourraient offrir une marge de manoeuvre supplémentaire pour que le dollar américain baisse à mesure que les taux d'intérêt se modèrent', juge Florian Ielpo, responsable de recherche macroéconomique chez Lombard Odier Investment Managers.



'Exactement ce dont vous avez besoin pour que votre rallye de décembre se déploie', estime le stratège.



Cette bonne statistique fait suite aux solides chiffres de l'emploi dévoilés la semaine dernière, reflétant la bonne santé de l'économie américaine.



Après la publication de ces données, les traders parient sur une probabilité de plus de 96% d'une nouvelle baisse de taux de 25 points mercredi prochain, contre 89% hier, selon le FedWatch du CME Group.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans remonte en direction de 4,25%, mais reste dans le 'trading range' au sein duquel il évolue depuis un mois.



Le dollar poursuit son redressement, ce qui fait reculer l'euro sous la barre de 1,05, à 1,0495.



Du côté de l'énergie, les cours pétroliers restent orientés à la hausse suite à l'annonce d'un très léger recul des stocks de pétrole brut la semaine dernière aux Etats-Unis, avec un baril de brut texan (WTI) qui avance de 1,3% à 69,5 dollars.



Au niveau sectoriel, les valeurs de la santé accusent le plus fort repli de ce début de journée, alors que le récent assassinat du directeur général de l'assureur-santé UnitedHealth (-5%) a conduit beaucoup d'Américains à s'interroger sur le bon fonctionnement du régime actuel.





