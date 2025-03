Wall Street : net repli initial, puis stabilisation complète information fournie par Cercle Finance • 19/03/2025 à 08:18









(CercleFinance.com) - Wall Street clôture en net repli, mais les écarts observés à 21H sont identiques à ceux constatés dès la première demi-heure de cotations : les vendeurs ont pris la main dès l'ouverture, puis il ne s'est pratiquement plus rien passé durant 6 heures, le S&P500 (-1,1% à 5.614) est resté prisonnier d'un corridor 5.605/5.620Pts.



Le Dow Jones en termine à -0,62%, l'indice Nasdaq chute de -1,7% (il a perdu jusqu'à -2% et retesté ses niveaux du 11 mars), le Russell-2000 lâche -0,85% vers 2.050Pts.



Le Nasdaq-100 cède -1,65% vers 19.480 dans le sillage d'Applovin (-9,1%), Palantir (-4%), Nvidia (-3,5%), Broadcom (-3%)... mais les investisseurs sont focalisés sur la nouvelle chute de -5,3% de Tesla qui retrace son récent plancher des 222$... avant d'obtenir un premier permis d'exploitation des Robotaxi.



Le 'VIX', baromètre du Stress rebondit de +5,8% vers 21,70 après avoir pris +10% vers 22,55.



Le comportement des T-Bonds n'est pas en cause puisque le '10 ans' se détend de -1,2Pt vers 4,286% et le '2 ans' de -1,39Pt vers 4,0400%.



Ces écarts sont mineurs à insignifiants en cette veille de communiqué final de la FED où aucune décision ni annonce marquante n'est attendue demain.



Michael Brown, stratège chez Pepperstone indique que ' les événements géopolitiques ' restent au centre de l'attention.



Selon lui, le début de semaine positif (observé lundi) pourrait d'ailleurs être considéré comme 'le calme avant la tempête', compte tenu du calendrier chargé pour les jours à venir.



'Cela inclut, bien sûr, l'appel Trump-Poutine d'aujourd'hui' souligne Michael Brown, qui pointe enfin l'incertitude sur la politique commerciale américaine.



Sur le front des statistiques, la production industrielle des Etats-Unis s'est encore accrue de 0,7% en février, d'après la Fed, après un modeste gain de 0,3% en rythme séquentiel en janvier (chiffre révisé par rapport à une hausse de 0,5% annoncée en estimation initiale),



La FED précise que la production manufacturière proprement dite a augmenté de 0,9%, dopée par un bond de 8,5% de l'indice des véhicules automobiles et des pièces détachées, sans lequel elle n'a progressé que de 0,4%.



Le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine s'est amélioré de 0,5 point à 78,2% en février, un niveau encore inférieur de 1,4 point à sa moyenne de long terme (1972-2024).



Les prix américains à l'importation ont augmenté de 0,4% en février par rapport au mois précédent (+0,3% hors carburant), soit +2% en rythme annuel, tandis que les prix à l'exportation se sont accrus de 0,1% (en données brutes comme hors denrées agricoles), soit de +2,1% sur 1 an.



La bonne surprise du jour, vu la récente tension des taux longs, c'est le bond de 11,2% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis en février (1.501.000 unités en rythme annualisé).



Le Département du Commerce précise que les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures- ont légèrement diminué, de 1,2% à 1.456.000 le mois dernier, tandis que les achèvements de logements ont reculé de 4% à 1.592.000.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.