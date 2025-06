Wall Street moins pessimiste qu'à l'ouverture

(AOF) - Après un début de séance dans le rouge, les indices ont rattrapé un peu de leur retard. Un léger revirement que l'on doit à une information de CNBC selon laquelle le président des États-Unis et son homologue chinois pourraient discuter au téléphone cette semaine, au moment où les relations entre les deux pays commençaient à se dégrader. Au niveau des valeurs, BioNTech bondi après avoir signé un partenariat qui pourrait lui rapporter jusqu’à 11,1 milliards de dollars. A 17h30, le Dow Jones ne cède plus que 0,42 % à 42 090 points et le Nasdaq grappille 0,01 % à 19 116 points.

BioNTech bondit de 19,33 % à 114,33 dollars, tandis que Bristol Myers Squibb gagne 0,34 % à 48,45 dollars, après la signature d'un accord pour le co-développement et la co-commercialisation d’un anticorps bispécifique pour le traitement du cancer. Bristol Myers Squibb pourra verser à son partenaire jusqu’à 11,1 milliards de dollars. Dans le détail, il procédera à un paiement initial de 1,5 milliard de dollars, suivi par 2 milliards de dollars de paiements d’anniversaire non conditionnels jusqu’en 2028.

Les chiffres économiques du jour

L’indice PMI manufacturier de l’ISM a révélé une accélération de la contraction de l’activité aux États-Unis en mai alors qu’une décélération était anticipée. Ainsi, l’indice la mesurant est passé de 48,7 points en mai, à 48,5 points, alors qu’il était attendu à 49,3 points. Il est à son plus bas niveau depuis décembre 2024.

Au mois d’avril, les dépenses de construction se sont affaissées de 0,4 % aux États-Unis, là où les analystes tablaient sur une progression de 0,4 %. Les chiffres du mois de mars ont été révisés à la baisse de -0,5 à -0,8 %.

Selon S&P Global, la croissance de l’indice PMI manufacturier des États-Unis a accéléré au mois de mai, mais moins qu’espéré. L’indicateur la mesurant est passé de 50,2 à 52 points, contre une prévision à 52,3 points.

L'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago est ressorti à 40,5 en mai alors qu'il était attendu à 45,1. Il avait atteint 44,6 en avril.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Campbell

Campbell Soup a dévoilé des résultats meilleurs qu'anticipé pour le troisième trimestre de l'exercice 2025, clos le 27 avril 2025. Le groupe d'agroalimentaire a vu son bénéfice net chuter de 50% à 66 millions de dollars, soit 22 cents par action. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 73 cents, soit 8 cents de mieux que le consensus. Les ventes nettes ont augmenté de 4 % pour atteindre 2,48 milliards de dollars, alors que le marché anticipait 2,43 milliards de dollars. Elles affichent une croissance organique de 1 %.

Meta

Meta a pour objectif de permettre aux marques de créer et de cibler des publicités à l'aide de l'intelligence artificielle d'ici la fin de l'année prochaine, affirme le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. " La plateforme publicitaire de Meta propose déjà certains outils d'IA qui peuvent générer des variantes de publicités existantes et y apporter des modifications mineures avant de cibler les publicités sur les utilisateurs de Facebook et d'Instagram ", rappelle le quotidien américain.

Moderna

Les autorités sanitaires américaines ont approuvé mNEXSPIKE, un nouveau vaccin contre la Covid-19, pour une utilisation chez tous les adultes de 65 ans et plus, ainsi que chez les personnes âgées de 12 à 64 ans présentant au moins un facteur de risque sous-jacent. Pour le président-directeur général de Moderna : " l'approbation par la FDA de notre troisième produit, mNEXSPIKE, ajoute un nouvel outil important pour protéger les personnes à haut risque de forme grave de la COVID-19 ".