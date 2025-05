Wall Street: modeste consolidation après 9 hausses d'affilée information fournie par Cercle Finance • 20/05/2025 à 23:58









(CercleFinance.com) - Les flux de capitaux se sont manifestement dirigés vers l'Europe ce mardi (hausse de +0,5% en moyenne au sein de l'UE, nouveau record absolu pour le DAX40, un de plus !), sans pour autant déserter Wall Street qui a consolidé sans intensité tout au long de la journée (après 9 séances de hausse) : le Dow Jones s'effrite de -0,3% vers 42.650, le S&P500 et le Nasdaq de -0,4%.

Les scores ont été par ailleurs d'une remarquable stabilité à la baisse, comme si le repli était parfaitement contrôlé et maintenu inférieur à -0,5%.



Wall Street avait depuis 5 semaines ignoré la tension des taux: y'aurait-il un début de prise en compte, précisément un jour où aucune 'stat' n'est venu éclairer le contexte 'macro' ?

Cela semble peu probable et c'est plutôt la poursuite mécanique d'une tendance depuis longtemps négative sur les T-Bonds qui explique les +1,3Pts sur le '10 ans' à 4,490% et le '30 ans' (+3Pts à 4,97%), le '2 ans' reste ancré vers 4,000% (3,9750%).



Le 'buy the dips' devient tellement systématique que quelle que soit l'actualité ou l'état des marchés de taux, plus aucun repli ne dure plus d'une matinée en Europe ou à Wall Street.



'La trajectoire incertaine de l'économie américaine pourrait tempérer les ardeurs dans les mois qui viennent', estime cependant Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.