Wall Street: Microsoft et Meta incitent à repartir à l'achat

(Zonebourse.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en nette hausse jeudi matin, portée par les résultats bien accueillis de Microsoft et Meta, mais aussi par de nouveaux signes de progrès dans les négociations commerciales et des anticipations de baisse de taux de la Réserve fédérale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' laissent entrevoir une ouverture en hausse de 0,2% pour le Dow Jones, mais une progression de 1,2% pour le Nasdaq, qui devrait inscrire au passage de nouveaux records absolus.



Alors que Wall Street attendait d'être rassurée sur la santé du secteur-clé des hautes technologies, les résultats publiés hier soir par Microsoft et Meta devraient soutenir la cote dans les tout premiers échanges et prendre le pas sur les préoccupations liées aux tensions commerciales tout comme sur l'actualité macroéconomique.



Microsoft se distingue tout particulièrement avec un gain de plus de 8% en cotations avant-Bourse, le numéro un mondial des logiciels ayant fait état mercredi après la clôture des marchés de comptes de deuxième trimestre solides, portés à la fois par le 'cloud' et l'IA.



Meta Platforms est également bien orienté en préouverture, bondissant de 11% dans les transactions électroniques, au lendemain de la publication de performances largement supérieures aux attentes et d'un relèvement d'objectifs annuels dus notamment à la vigueur de ses revenus publicitaires.



'Tout le monde s'attendait à de bons chiffres, mais les comptes et les perspectives dévoilés hier par les deux groupes ont surpassé toutes les attentes et laissent penser qu'il y a encore beaucoup de potentiel en termes de croissance et de monétisation à tirer de la révolution liée à l'IA', commente Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities.



Wall Street continue par ailleurs de profiter des propos tenus hier par le président de la Fed, Jerome Powell, qui a continué de prôner une approche prudente en matière de politique monétaire, mais aussi répété à plusieurs reprises que les risques étaient clairement baissiers sur l'emploi, relançant ainsi les spéculations sur une prochaine baisse de taux.



D'après le baromètre FedWatch de CME Group, la probabilité d'une baisse de taux de 25 points de base au mois de septembre est remontée à 60,8% alors qu'elle était de 39,2% il y a une semaine.



Sans surprise, le président Donald Trump a renouvelé ses critiques à l'encontre du patron de la banque centrale américaine.



Les investisseurs semblent néanmoins préférer retenir du président américain ses annonces concernant l'application d'un droit de 15% sur les importations en provenance de Corée du Sud, dans le cadre d'un accord qui apaise les tensions avec ce partenaire commercial majeur et allié clé en Asie.



Sur le plan macroéconomique, le marché n'a pas beaucoup réagi, ce matin, à la publication d'un indice des prix à la consommation dit 'PCE' - très surveillé par la Fed - en hausse de 2,6% en juin en rythme annuel (après +2,4% en mai). En données sous-jacentes (hors énergie et alimentation), il est resté constant à +2,8%.



Du côté du marché du travail, le Département du Travail a enregistré 218.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 21 juillet, un chiffre en hausse de 1.000 par rapport à la semaine précédente.





