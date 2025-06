Wall Street: les tensions tarifaires pèsent sur la tendance information fournie par Cercle Finance • 02/06/2025 à 17:33









(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert en baisse lundi après la menace de Donald Trump de doubler les droit de douane sur l'acier et l'aluminium, marquant une nouvelle escalade dans la guerre tarifaire menée par le président américain.



En fin de matinée, le Dow Jones lâche près de 0,5% à 42.081,6 points, tandis que le Nasdaq recule de 0,1% à 19.098.7 points.



Donald Trump a fait savoir vendredi soir qu'il prévoyait d'instaurer dès mercredi des droits de douane de 50%, contre 25% jusqu'ici, sur toutes leurs importations d'acier et d'aluminium en provenance de l'étranger, afin de protéger les sidérurgistes américains.



'Le relèvement des droits de douane sur les métaux pourrait permettre aux producteurs américains d'augmenter leurs prix et de relever leurs marges bénéficiaires', réagissent les analystes d'UBS.



L'annonce profite notamment aux titres Steel Dynamics et Nucor, qui s'adjugent chacun plus de 10%, mais pèse sur d'autres secteurs qui utilisent ces produits et dont les coûts de fabrication risquent d'augmenter, comme l'automobile.



Ford et GM figurent ainsi parmi les plus fortes baisses de l'indice S&P 500 avec des replis de l'ordre de 4,5%.



L'indice S&P du secteur industriel signe un repli de plus de 0,8%, même si Boeing (+0,8%) parvient à échapper à la tendance baissière grâce à un relèvement de recommandation de BofA.



Le recours systématique de Donald Trump à l'arme tarifaire refroidit l'enthousiasme de Wall Street, qui s'était remis dans le bon sens de la marche la semaine passée en cumulant des gains hebdomadaires de 2%.



Si les investisseurs craignent que les nouveaux droits de douane imposés par Donald Trump fassent plus de mal que de bien à l'économie américaine, leur effet ne se manifeste pas encore dans les indicateurs économiques.



Certes, l'indice ISM mesurant l'activité dans le secteur manufacturier s'est contracté pour le troisième mois consécutif en mai, pour ressortir à 48,5, en baisse de 0,2 point par rapport à 48,7 en avril, alors que le consensus tablait sur 49



Mais le PMI compilé par S&P Global a lui montré que la croissance du secteur manufacturier américain avait accéléré en mai, de 50,2 vers 52.



Dans son rapport, S&P Global attribue cependant ce regain d'activité à la crainte de voir les prix des matières premières s'envoler avec la mise en place des nouvelles barrières douanières imposées par l'administration Trump.





