Wall Street : les technos sous pression, Palantir décroche, les 'crypto' plongent
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 22:30
Le repli du Dow Jones reste en revanche anodin avec -0,53%, ce qui permet au S&P500 de limiter la casse à -1,17% vers 6.770 (mais l'indice ressort de son corridor 6.830/6.880, le 'VIX' qui lui est associé fait un bond de +10% vers 19).
Le titre le plus travaillé ce mardi fut Palantir, le spécialiste de l'IA prédictive, après ses résultats : le titre dévisse de -7,8% (après +16% en 7 séances et un record absolu à 207,5$)
Intel est également en repli de -6,25%, Super Micro de -6,6%, Micron de 7,1%... les bonnes nouvelles commencent à être largement intégrées dans les cours, et il devient difficile pour les opérateurs de trouver de nouveaux catalyseurs, ce qui pourrait laisser le champ libre à de nouvelles prises de bénéfices.
Par ailleurs, la saison des résultats - qui a largement soutenu les marchés d'actions ces dernières semaines - touche désormais à sa fin, même si quelques poids lourds de la trempe d'AMD, McDonald's, Pfizer, Qualcomm ou Spotify doivent encore présenter leurs comptes dans les jours à venir.
Les optimistes ne manquent pas de souligner que les éléments favorables sont toujours nombreux, entre une économie sous-jacente solide (la prévision GDPNow de la Fed d'Atlanta pointe en direction d'une croissance de 4% aux États-Unis au 3e trimestre en rythme annuel), une croissance robuste des bénéfices (tiré en réalité par les 20 premières 'capi' du S&P500 et plus particulièrement des 10 premières 'technos'), sans oublier un environnement monétaire redevenant plus favorable (fin du 'quantitative tightening' en décembre).
Côté obligataire, les rendement se détendent un peu à la faveur d'un contexte plus 'risk off' : le '10 ans' efface -2Pts à 4,086%, le '30 ans' -2,1Pts à 4,668%.
Comme mentionné en préambule, un gros 'sell-off' se déroule sur le compartiment des crypto-actifs, avec -6,5% sur le bitcoin vers 99.750$ (très gros support remontant au 23 juin est cassé : les 101.000$), sur l'Ethereum (-12,5% à 3.150$) avec cassure du support majeur des 3.400$ qui semble validée... et des -8,5 à -9% sur Binance et autre Solana).
