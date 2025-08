Wall Street: les questions commerciales l'emportent sur l'emploi information fournie par Cercle Finance • 01/08/2025 à 15:11









(Zonebourse.com) - La Bourse de New York devrait s'inscrire en net repli vendredi dans les premiers échanges en raison de nouveaux développements sur le front commercial, et ce en dépit du ralentissement plus prononcé que prévu des créations d'emplois le mois dernier, qui ouvre la porte à une prochaine baisse de taux de la Fed.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices cèdent entre 0,9% et 1,2%, annonçant une ouverture dans le rouge.



L'économie américaine n'a créé que 73.000 emplois non agricoles en juillet, selon le Département du Travail, un nombre largement inférieur aux attentes des économistes, qui étaient en général de l'ordre de 105.000.



Le taux de chômage s'est en outre accru de 0,1 point à 4,2%, conformément au consensus de marché, tandis que le nombre des créations de postes pour le mois de juin a été révisé en forte baisse, de +147.000 à +14.000.



Les contrats à terme sur les indices ont légèrement réduit leurs pertes suite à ces chiffres moins bons que prévu, qui renforcent le scénario d'un assouplissement monétaire de la part de la Réserve fédérale dès le mois de septembre.



D'après le baromètre FedWatch du CME Group, la probabilité d'une baisse de taux de 25 points de base à la rentrée est remontée en flèche à 62,9% suite à cette publication, contre 37,7% hier.



Si cette statistique est bien accueillie par les investisseurs, la question des droits de douane reste le principal moteur du marché en cette date du 1er août marquant l'arrivée à échéance de l'ultimatum décidé par Donald Trump concernant la mise en oeuvre des surtaxes douanières annoncées lors du 'Liberation Day'.



Le président américain a signé hier soir un décret imposant des droits de douane allant de 10% à 41% sur les importations américaines en provenance de plusieurs pays étrangers, dont 39% pour les exportations suisses à destination des Etats-Unis, 25% pour l'Inde, 20% pour Taïwan, 19% pour la Thaïlande et 10% pour Singapour.



Il a également relevé les droits de douane sur les produits canadiens à 35 %, contre 25 % auparavant, pour tous les produits non couverts par l'accord Etats-Unis-Mexique-Canada, tout en accordant au Mexique un sursis de 90 jours pour négocier un accord commercial plus large.



Wei Yao, économiste à la Société Générale, reconnaît que ces annonces constituent un choc plus dur qu'attendu, mais note aussi que les marchés, bien que secoués, réagissent moins violemment qu'ils ne l'avaient fait au mois d'avril.



'Nous nous habituons de plus en plus à l'idée que des tarifs allant de 15% à 20% sont gérables et acceptables au vu des menaces bien plus graves qui avaient été brandies auparavant', estime l'analyste.



Les résultats trimestriels des deux poids lourds pétroliers américains, Chevron et ExxonMobil, ont été accueillis sans grande émotion ce matin.



Il n'en vas pas de même pour Apple, qui a su rassurer le marché avec des résultats bien meilleurs que prévu, dus notamment au retour de la croissance des ventes d'iPhone en Chine. Le titre s'adjugeait autour de 1,7% en préouverture.



Mais le sentiment est alourdi par la publication d'Amazon, la croissance de la branche 'cloud' du géant de l'Internet ayant déçu au deuxième trimestre, tout comme ses prévisions communiquées au titre du trimestre en cours, d'où la chute de presque 8% accusée par l'action en cotations avant-Bourse.



Au terme de cette semaine intense et à hauts risques, animée à la fois par les résultats de sociétés, les questions monétaires et le feuilleton commercial,, le S&P 500 accuse pour l'instant un repli hebdomadaire de moins de 0,4% pouvant apparaître somme toute limité au regard des nombreux défis qui étaient en jeu.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.