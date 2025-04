Wall Street: les pertes de la veille quasiment effacées information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 17:49









(CercleFinance.com) - Après son lourd repli de la veille, la Bourse de New York opère un vigoureux rebond mardi, soutenue par l'accueil favorable réservé aux résultats de plusieurs grands noms de la cote, 3M en tête.



En fin de matinée, le Dow Jones s'octroie une hausse de 2,1% à 38.982,5 points, tandis que le Nasdaq Composite reprend 2,4% à 6.252,9 points, ce qui permet aux indices d'effacer quasiment leurs pertes de la veille.



Les marchés d'actions américains étaient repartis en vive baisse hier suite aux sévères critiques adressées par Donald Trump à Powell, le patron de la Fed, que le président a qualifié d''immense loser'.



Mais l'actualité politique, qui englobe au-delà de l'opposition frontale en Trump et Powell la guerre commerciale sino-américaine, semble un peu se calmer ce mardi.



L'indice S&P 500 - qui s'était enfoncé en 'territoire de correction' hier avec plus de 22% reperdus depuis ses sommets du 20 février - en profite pour sortir de la zone dangereuse.



Le fait que le marché rebondisse immédiatement dès qu'un repli se manifeste peut être considéré comme un élément encourageant, montrant que les investisseurs restent à la recherche de bonnes affaires pour se positionner à l'achat.



L'attention se détourne pour l'instant de Washington pour se focaliser de nouveau sur les résultats de sociétés, avec un soupir de soulagement lorsque les publications sont encourageantes.



La plus forte hausse du Dow revient au conglomérat industriel 3M, qui bondit de plus de 7% après avoir dévoilé des comptes de premier trimestre meilleurs que prévu.



Les investisseurs espèrent pouvoir compter sur une prometteuse moisson de résultats du premier trimestre, et surtout sur des perspectives rassurantes, afin de retrouver un peu d'optimisme.



La semaine qui commence sera marquée par de nombreuses publications des deux côtés de l'Atlantique avec en point d'orgue les résultats de Tesla ce soir, puis d'Alphabet jeudi.



Au total, ce sont 122 composantes du S&P 500, dont sept du Dow, qui doivent publier leurs comptes cette semaine.



Mais le retour des tensions commerciales et les inquiétudes sur leurs répercussions sur l'activité économique risquent bien de rendre cette saison des résultats particulièrement imprévisible.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.