Wall Street: les investisseurs toujours un peu timorés

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir dans le rouge jeudi, les craintes d'un éventuel 'shutdown' du gouvernement américain freinant l'optimisme déclenché par l'espoir d'un ralentissement de l'inflation.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais reculent de 0,1% à 0,2%, annonçant un début de séance plutôt timoré.



La Chambre américaine des représentants, à majorité républicaine, a adopté mardi un texte budgétaire provisoire afin de reporter à septembre la perspective d'une paralysie de l'Etat fédéral.



Mais le document doit encore être approuvé par le Sénat avant la date limite de vendredi soir minuit afin d'éviter un éventuel blocage de l'administration fédérale.



D'ici là, il semble peu probable que les investisseurs se décident à prendre des positions trop importantes, d'autant que l'incertitude sur les questions commerciales reste entière.



Sur son réseau Truth Social, Donald Trump a indiqué que les Etats-Unis envisageaient d'imposer une surtaxe douanière de 200% sur tous les vins, les champagnes et les alcools en provenance de France et des autres pays de l'Union européenne.



Cette décision est présentée comme une mesure de rétorsion à l'annonce hier par Bruxelles d'une hausse de 50% des droits de douane appliqués sur le whisky américain.



Toutes ces préoccupations ont occulté les indicateurs économiques plutôt satisfaisants publiés en début de matinée.



Le Département du Travail a fait savoir que les prix à la production avaient stagné en février par rapport au mois précédent, mais augmenté de 0,2% en excluant l'alimentation, l'énergie et les services commerciaux.



Exprimée en variation annuelle, la hausse des prix producteurs a ralenti de 0,5 point à 3,2% le mois dernier en données brutes.



Ces données confirment la tendance à une meilleure maîtrise des tensions inflationnistes illustrée hier par les chiffres des prix à la consommation, mais qui pourrait être remise en cause par la montée des droits de douane.



Du côté de l'emploi, le Département du Travail annonce avoir enregistré 220.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage la semaine dernière, un chiffre en baisse de 2.000 par rapport à la précédente.



Le reste de la séance sera dénué d'indicateurs économiques.



Les rendements des obligations du Trésor américain se tendent en dépit des chiffres de l'inflation, qui vont plutôt dans le sens d'une prochaine baisse de taux de la Fed..



Les Treasuries à 10 ans ressortent à 4,33% contre 4,19% mercredi matin.



Le dollar grimpe, profitant de son statut de valeur refuge dans la crainte qu'un éventuel 'shutdown' se matérialise d'ici à ce week-end. Dans ce contexte, l'euro recule pour se traiter autour de de 1,0825 dollar.



Les cours du pétrole reculent, le durcissement des tensions commerciales venant s'ajouter au le plan de hausse de la production de l'Opep et ses alliés.



Le brut léger américain (WTI) perd 0,9% en direction de 67 dollars le baril.





