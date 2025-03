Wall Street: les investisseurs s'interrogent sur l'économie information fournie par Cercle Finance • 06/03/2025 à 15:13









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains devraient repartir à la baisse jeudi matin, alors que les investisseurs continuent de s'interroger sur l'état de santé de l'économie.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais perdent entre 0,9% et 1,6%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Si les derniers indicateurs tendaient déjà à montrer un ralentissement de la croissance, plusieurs signes préoccupants sur l'évolution de la conjoncture sont venus alimenter les inquiétudes des intervenants de marché ce matin.



Confirmant les craintes entourant le secteur de la consommation, la chaîne de grands magasins Macy's a livré des objectifs pour son nouvel exercice très inférieurs à ceux qui avaient été établis par le consensus.



Le titre du distributeur était attendu en baisse de plus de 5% à l'ouverture.



Avec la décélération apparente de la croissance et une inflation qui reste élevée, les économistes commencent à redouter l'installation d'une situation de 'stagflation', qui serait inédite depuis les années 1970 et le début des années 1980.



'La combinaison d'un ralentissement de l'activité et d'une inflation persistante au-dessus des 2% reste préoccupante, surtout avec des marchés actions américains qui flirtent avec leurs plus hauts', estime Thomas Giudici, chez Auris Gestion.



'L'euphorie post-élection de Donald Trump est en train de s'étioler, fragilisée par les craintes liées à la guerre commerciale et les coupes dans l'administration', souligne le gérant.



La tendance générale reste en outre pénalisée par la crainte de voir les surtaxes douanières décidées par le président américain contre les principaux partenaires du pays peser sur la croissance.



Sur le plan des indicateurs, le déficit commercial s'est creusé à 131,4 milliards, contre 98,1 milliards en décembre, selon les statistiques publiées par la Département du Commerce.



Ces chiffres montrent que les importations ont bondi de 10% sous l'impulsion d'une envolée des importations de métaux, sans doute dans l'anticipation par les entreprises américaines de la mise en oeuvre de droits de douane supplémentaires sur l'acier et l'aluminium.



Les investisseurs se tiennent par ailleurs sur leurs gardes à la veille des chiffres de l'emploi pour le mois de février, qui constitueront le point d'orgue de la semaine.





