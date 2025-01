Wall Street: les investisseurs reprennent leur souffle information fournie par Cercle Finance • 23/01/2025 à 17:37









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains évoluent en ordre dispersé jeudi, au lendemain d'une séance qui a vu le S&P 500 établir un nouveau plus haut historique.



En fin de matinée, le Dow Jones parvient à poursuivre sa récente série haussière en s'adjugeant 0,4% à 44.352,6 points, mais le Nasdaq consolide de 0,2% à 19.959,6 points.



Le S&P 500 grignote lui moins de 0,1% à 6,092,1 points, sous son record inscrit hier au-delà des 6100 points.



L'annonce du lancement d'un gigantesque plan d'investissement dédié à l'IA avait dopé le secteur technologique mercredi et permis aux principaux indices new-yorkais de terminer sur des gains notables.



Après le net rebond des derniers jours, les investisseurs préfèrent toutefois jouer la prudence aujourd'hui, surtout en vue du tir nourri de résultats de premier plan qui rythmera la semaine prochaine, sans compter la réunion de la Fed.



Les intervenants craignent par ailleurs l'éventualité d'un retour d'une guerre commerciale avec la possible mise en place par Donald Trump de nouveaux droits de douane contre le Canada, le Mexique, la Chine ou encore l'Union européenne.



Dans une note de stratégie, les équipes d'Asterès pointent les 'multiples contradictions' du nouveau président américain.



'Il est difficile de prévoir la politique économique qui sera effectivement menée par Donald Trump, car il devra sûrement renoncer à certaines mesures et se concentrer sur une partie seulement des objectifs annoncés', soulignent les analystes.



Les entreprises qui publient leurs résultats restent les principales animatrices de la tendance.



Avec des gains de 7%, GE Aerospace signe la plus forte hausse de l'indice S&P 500 après avoir terminé l'année 2024 en beauté, avec des commandes en progression de 46% au quatrième trimestre.



Electronic Arts décroche de 18% après avoir fait état de perspectives décevantes à l'occasion de la publication de ses derniers résultats trimestriels.



Sur le marché des devises, l'euro confirme son récent redressement et repasse de nouveau au-dessus de 1,0415 dollar.



Les rendements obligataires de référence se tendent de nouveau, celui du dix ans avançait de plus de quatre points de base au-delà de 4,64%.



Les cours du pétrole repartent à la baisse en attendant la parution, dans moins d'une demi-heure, des chiffres des stocks hebdomadaires aux Etats-Unis.



Le baril brut léger américain (WTI) évolue autour de 74,7 dollars, matérialisant une baisse de quasiment 1%.





