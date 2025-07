Wall Street: les indices plafonnent sous leurs plus hauts avant la Fed information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 17:42









(Zonebourse.com) - La Bourse de New York évolue en ordre dispersé mercredi matin, les investisseurs étant peu enclins à prendre des positions marquées à l'approche du communiqué de politique monétaire que la Réserve fédérale fera paraître dans un peu plus de deux heures.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,1% à 44.580,2 points, tandis que le S&P 500 avance de 0,1% à 6373,8 points. Le Nasdaq Composite progresse de son côté de 0,2% à 21.152,1 points.



Les trois indices plafonnent ainsi sous leurs records établis hier à l'ouverture.



Les investisseurs ont appris une heure avant l'ouverture que le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis s'était redressé de 3% en rythme annualisé au deuxième trimestre, selon la toute première estimation du Département du Commerce, après un tassement de 0,5% au premier trimestre.



Ce chiffre supérieur aux attentes, puisque les analystes tablaient sur une croissance de 2,5%, suggère que l'économie américaine s'est rapidement remise des effets du durcissement de la politique protectionniste de Donald Trump qui avait plombé l'activité en début d'année.



Les intervenants ont également surveillé l'enquête mensuelle publiée d'ADP, qui a montré que le secteur privé avait créé 104.000 emplois en juillet, un chiffre là encore supérieur aux attentes, après 23.000 destructions de postes en juin.



Mais le principal rendez-vous du jour reste le communiqué de politique monétaire de la Réserve fédérale, attendu en début d'après-midi même s'il est presque totalement acquis que la banque centrale ne touchera pas aux taux d'intérêt, une baisse du loyer de l'argent n'étant pas anticipée avant le mois de septembre.



Si la décision que rendra la Fed ne fait pratiquement pas l'objet de doutes, les investisseurs surveilleront en revanche la prudence des propos de son président, Jerome Powell, pour déceler des indices sur la trajectoire des taux.



'Il reste quand même peu probable que la Fed abaisse ses taux tant que le marché du travail n'aura pas montré des signes de fléchissement', préviennent ce matin les équipes de Citi.



Sur le marché obligataire, les rendements se retendent après les solides statistiques du jour, qui écartent le scénario d'une prochaine baisse de taux. Le rendement des Treasuries à dix ans reprend ainsi plus de trois points de base au-delà de 4,36%.



Le dollar repart en conséquence à la hausse, ce qui conduit l'euro à rechuter vers 1,1480, alors qu'il évoluait à plus de 1,18 au début du mois.



Sur le NYMEX, le baril de brut texan WTI progresse de 0,8% à près de 69,8 dollars malgré l'annonce d'une hausse de 7,7 millions des barils de carburant aux Etats-Unis la semaine passée, tandis que l'or rétrograde de 1% vers 3.345 dollars l'once, victime du rebond du dollar.



Au niveau des résultats, les publications du jour sont fraîchement accueillies.



GE HealthCare chute de 6% en dépit de la révision à la hausse de ses objectifs annuels suite à des résultats de deuxième trimestre ressortis au-dessus des attentes, tandis que Mondelez lâche plus de 5% malgré là encore des performances trimestrielles meilleures que prévu.



Les résultats de certains des grands noms américains des hautes technologies vont concentrer l'attention des investisseurs ce soir car ils permettront d'en savoir plus sur l'état de santé de ce secteur clé de l'activité et sur les effets véritablement porteurs de l'IA au niveau des bénéfices.



Les publications des poids lourds Microsoft et Meta, prévues après la clôture, seront donc particulièrement scrutées alors que les investisseurs se posent des questions sur les valorisations de l'indice Nasdaq après sa récente série de records.









