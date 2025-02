Wall Street: les indicateurs du jour peinent à rassurer information fournie par Cercle Finance • 14/02/2025 à 15:17









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir dans le rouge vendredi après l'annonce d'une baisse plus forte que prévu des ventes au détail en janvier, un indicateur de mauvais augure pour la croissance.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur le Dow Jones et le Nasdaq 100 perdent autour de 0,1%, annonçant une note de faiblesse en début de séance.



Les contrats à terme sur les grands indices, qui évoluaient déjà en territoire négatif tôt ce matin, n'ont pas rebondi au moment de la parution des deux principales statistiques de ce début de journée.



Les ventes au détail ont subi une baisse de 0,9%, bien plus marquée qu'attendu, au mois de janvier, selon les données publiées par le Département du Commerce.



Si les analystes s'attendaient à un repli des ventes de détail le mois dernier en raison de la météo défavorable qui s'est abattue sur le pays, ils prévoyaient un repli bien moins prononcé, de l'ordre de 0,4%.



En excluant le secteur automobile, à l'évolution parfois volatile, les ventes de détail américaines ont diminué de 0,4% le mois dernier, alors qu'elles étaient attendues en hausse.



Ces statistiques, qui suggèrent un ralentissement de l'activité économique aux Etats-Unis, auraient pu être accueillies favorablement dans la mesure où elles militent pour une action plus énergique de la Fed.



Mais ces indicateurs sont compensés par l'annonce d'une accélération des prix à l'importation, un élément qui confirme le réveil des tensions inflationnistes et limite la marge de la manoeuvre de la Réserve fédérale.



Du fait de la remontée des coûts de l'essence et du gaz, la hausse des prix à l'importation a atteint 0,3% d'un mois sur l'autre en janvier, contre +0,2% en décembre, +0,1% en novembre et +0,1% en octobre.



Il s'agit de leur plus forte progression depuis avril 2024.



Le dollar ne bouge pas beaucoup en réaction à ses statistique, ce qui permet à la monnaie unique de grimper en direction de 1,05 pour la première depuis la mi-décembre.



Les rendements des emprunts d'Etat américains poursuivent leur mouvement de repli de la veille, le 10 ans retombant à quasiment 4,47%.



Côté résultats d'entreprises, la publication de l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs Applied Materials est boudée, puisque le titre perd plus de 4% en préouverture.



Celle d'Airbnb est en revanche saluée par les investisseurs, le site de location de logement entre particuliers s'envolant de plus de 14% en cotations avant-Bourse.



Les cours du brut poursuivent leur rebond, avec un brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) qui s'adjuge 0,2% à 71,5 dollars, ce qui lui permet d'afficher des gains de l'ordre de 0,7% sur la semaine.





