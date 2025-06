Wall Street : le VIX bondit de +13%, le baril prend +5% information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 23:59









(CercleFinance.com) - Après une entame de séance sans grand relief (les indices US consolidaient à la marge de -0,1 à -0,3%), la pression vendeuse s'est accélérée dans l'après-midi (pertes dépassant alors les -1% vers 20H45) et la volatilité (éteinte comme en Europe jusque vers 18H30) a refait surface.



Le 'VIX' a flambé de +13% vers 21,60... et heureusement, le S&P500 (auquel le VIX est associé) a relativement bien résisté (-0,85%).

Le Dow Jones s'est encore mieux tenu (-0,78%) et le Nasdaq Composite n'a perdu 0,92% (les '7 fantastiques' ont toutes fini dans le rouge, sur un repli moyen de -1,2%).



Le contexte géopolitique revient sur le devant de la scène avec un baril e WTI qui a explosé de +5% : le risque d'embrasement qui semblait s'estomper dimanche a rebondi dès lundi soir (Donald Trump a quitté prématurément la réunion du G7 hier soir après avoir appelé les habitants de Téhéran à 'immédiatement évacuer' la ville) puis de nouveau ce mardi soir avec des rumeurs de rentrée des Etats Uni dans le conflit qui oppose son allié Israël à l'Iran, sachant qu'au regard du droit international, l'Iran est l'agressé et que l'élimination physique de ses dirigeants et savants -au milieu de civils- sont un crime de guerre.

Les alliés de l'Iran -et même en fait toutes les puissances nucléaires d'Asie- pourraient tirer les conséquences de la jurisprudence 'guerre préventive' déjà menée contre l'Irak, et désormais face à l'Iran qui ne menace pas les Etats Unis (c'était l'excuse contre Saddam Hussein).



Le président américain opère un virage à 180° par rapport à sa déclaration du weekend commune appelant 'à une désescalade des hostilités au Moyen-Orient',

Côté chiffres, les ventes de détail aux Etats-Unis ont reculé de 0,9% en mai, selon le Département du Commerce, contre un repli de 0,7% prévu par Jefferies.



En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), à l'évolution parfois volatile, les ventes de détail américaines ont baissé de 0,3% le mois dernier, à comparer à une hausse de 0,1% anticipée par le même bureau d'analyse.

Après une hausse de 0,1% en rythme séquentiel en avril (chiffre révisé par rapport à une stabilité estimée initialement), la production industrielle des Etats-Unis s'est tassée de 0,2% le mois suivant, selon la Réserve fédérale.

La Fed précise que la production manufacturière proprement-dite a néanmoins augmenté de 0,1%, tirée par un bond de 4,9% dans l'industrie automobile (véhicules et équipements), segment sans lequel elle a diminué de 0,3%.



Toujours selon la Réserve fédérale, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine s'est dégradé légèrement de 0,3 point à 77,4% en mai, un niveau inférieur de 2,2 points à sa moyenne de long terme (1972-2024).



Wall Street aura demain les yeux rivés sur la Fed qui entamit aujourd'hui une réunion de deux jours (FOMC).

Dans l'attente, les marchés obligataires apparaissent littéralement figés (T-Bond à '10 ans' se détend de -1,2Pt, le '30 ans' de -2Pts).





